IPO Arm : faut-il acheter l’action Arm ?

(Crédits photo : Freepik / graystudiopro1 - )

Alors que l'action Nvidia est la star de l'année 2023 en termes de performance avec + 217 % depuis le 1er janvier, la société britannique Arm, elle aussi spécialisée dans le développement de processeurs, a annoncé son introduction en Bourse (IPO).

Nous allons dans cet article faire le point sur les activités, les chiffres et l'histoire de Arm Ltd., et ensuite analyser si cette IPO Arm constitue une opportunité pour les investisseurs en Bourse. Découvrez notre analyse de l'action Arm, la probable plus grosse IPO de 2023.

Qui est Arm ?

Arm est une entreprise britannique spécialisée dans le développement de processeurs informatiques. Elle a été fondée en 1990 par Robin Saxby, sous forme de co-entreprise par Acorn Computers, Apple Inc. et VLSI Technology.

Produisant des processeurs type RISC, son nom est l'acronyme de « Advanced RISC Machines ». Les processeurs Arm sont très présents dans les systèmes embarqués, comme les téléphones mobiles, les tablettes tactiles, les consoles portables ou les objets connectés.

Arm ne fabrique pas elle-même les puces, mais elle vend ses licences à des fabricants comme Qualcomm, Samsung, Apple ou NVIDIA. Arm tire donc ses revenus de sa propriété intellectuelle et d'une commission sur chaque puce implantée dans les produits.

En juillet 2016, SoftBank a racheté la société Arm pour 31 milliards de dollars. En 2020, NVIDIA a voulu racheter Arm avant d'abandonner en 2022 à la suite d'un refus de l'autorité britannique de la concurrence.

Qui sont les investisseurs d'Arm ?

Depuis 2016, Arm est une filiale de SoftBank. Cette dernière est une holding japonaise qui détient SoftBank Mobile (une ancienne filiale de Vodafone) et SB Creative, ainsi que des parts dans Yahoo Japan (35 %), Alibaba Group (28 %) et dans Sprint Corporation (80 %).

La holding japonaise SoftBank a été fondée en 1981 et elle est cotée en Bourse, sa valorisation est de 9,9 milliards de yens.

L'IPO Arm est une initiative de sa maison mère, SoftBank, et les enjeux sont grands pour la holding japonaise. En effet, l'image de SoftBank est ternie depuis quelques années par une mauvaise réputation à la suite d'introductions en bourse ratées.

Les enjeux de la réussite de cette introduction en bourse sont donc grands pour SoftBank, alors que le résultat n'est pas certain. Il s'agit d'un pari risqué, d'autant plus que les IPO sont en berne en cette année 2023.

Pourquoi Arm va-t-elle s'introduire en Bourse ?

C'est une bonne question, et c'est peut-être justement le fond du problème. De nombreux analystes ne voient dans l'IPO Arm qu'un outil de financement pour SoftBank.

Alors que l'activité de SoftBank consiste à se positionner sur des entreprises du secteur technologique afin de réaliser des bénéfices financiers, et si Masayoshi Son le PDG avait réalisé d'excellentes opérations, notamment en investissant sur l'action Alibaba alors que ce n'était qu'une jeune start-up, les déboires ont commencé avec la participation de SoftBank dans WeWork.

Ce n'est donc pas nécessairement Arm qui cherche à réaliser une introduction en bourse pour financer son développement, comme ce pourrait être le cas pour d'autres entreprises s'introduisant en bourse, mais un moyen pour SoftBank de vendre une de ses acquisitions afin de faire rentrer de la trésorerie.

Après tout, ce n'est pas totalement absurde pour une holding dont l'activité principale est l'acquisition d'entreprise ou le rachat de parts. Néanmoins, c'est une finalité que les potentiels investisseurs doivent prendre en compte, car les objectifs de l'IPO, et probablement les répercussions sur les cours de l'action Arm par la suite, seront vraisemblablement différents de ce que nous avons l'habitude de voir.

Quand va avoir lieu l'IPO Arm ?

L'IPO Arm a lieu le 14 septembre 2023, une date qui a été avancée en raison d'une large souscription à l'offre d'actions Arm. La demande pour l'achat d'actions Arm aurait dépassé de 10 fois l'offre de la plus importante introduction à la Bourse de New York depuis deux ans.

Ce sera au moment de l'ouverture du New York Stock Exchange (NYSE) que l'action Arm sera listée et cotera pour la première fois, après la célèbre cérémonie de la cloche à Wall Street.

À quel prix Arm va s'introduire en Bourse ?

L'objectif de prix pour l'IPO Arm est compris entre 47 $ et 51 $, ce qui permet de valoriser Arm entre 60 et 70 milliards de dollars. Ce sera donc la plus grosse introduction en Bourse à New York depuis plus de deux ans, d'autant plus que tout laisse penser maintenant que les objectifs de prix seront atteints.

Faut-il participer à l'IPO Arm ?

Bien que les choses semblent bien se présenter pour SoftBank qui avait l'objectif de lever 4,7 milliards de dollars dans le cadre de cette opération, la forte demande à la souscription ne garantit pas une envolée des prix de l'action Arm après son « listing » sur le NYSE.

Néanmoins, l'engouement pour l'intelligence artificielle et la spectaculaire hausse de l'action Nvidia laisse présager de bonnes choses, si tout venait à bien se dérouler.

Si l'IPO Arm devait bien se dérouler et satisfaire les investisseurs, ce pourrait être un élément qui serait le signal d'une nouvelle période propice aux introductions en bourse, après plus d'un an de traversée du désert.

Pour répondre à la question, faut-il participer à l'IPO Arm ou acheter l'action aux premiers instants de la cotation en bourse ? Nous tenons à rappeler que les introductions en bourse sont des évènements de marchés qui peuvent présenter d'excellentes opportunités, à condition d'accepter le risque qui y est associé. Il faudra donc de toute façon n'investir qu'une petite partie de son portefeuille bourse dans cette IPO Arm, si bien sûr vous décidez d'y aller.

En effet, les premiers jours de cotation d'une action sont souvent accompagnés d'une forte volatilité. De plus, il sera toujours difficile d'analyser l'évolution des cours de l'action Arm en raison de l'absence d'historique.

Prenant en compte la performance que les entreprises du secteur des puces électroniques ont connu en 2023, propulsées par l'IA, ainsi que le fait qu'il s'agit de la plus grosse et la plus médiatisée des IPO depuis 2021, une position spéculative à l'achat sur l'action Arm au moment de son introduction pourrait être intéressante. À condition, nous le rappelons encore une fois, d'accepter le risque d'une forte volatilité.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.