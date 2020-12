IPO : 5 réussites fulgurantes sur le marché US cette année

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

L'année 2020 est particulièrement riche en IPO américaines (Initial Public Offering, Introductions en Bourse). Pas moins de 404 introductions en Bourse ont eu lieu depuis le 1er janvier*, tandis que l'an dernier, en 2019, on comptabilisait seulement 233 introductions en Bourse sur les marchés boursiers américains.

Découvrez dans cet article notre focus sur les IPO américaines de 2020 et notre analyse des 5 IPO les plus réussies, c'est-à-dire celles dont les sociétés ont connu une très forte croissance de leur cours de Bourse depuis leur IPO. En conclusion, nous nous demanderons s'il peut être intéressant d'investir dans les introductions en Bourse américaines.

2020 : une année record en IPO américaines

Saviez-vous qu'en 20 ans (depuis 2000), le nombre d'IPO sur les marchés boursiers américains s'élève à 4 620 ! Cela signifie qu'il y a en moyenne 231 introductions en Bourse tous les ans sur les marchés américains.

L'année 2020, avec 404 IPO, s'annonce comme une année record depuis 2000, d'autant plus qu'il reste encore un mois pour terminer l'année (avec notamment l'IPO Airbnb qui devrait avoir lieu au mois de décembre). L'année 2000 arrive en seconde position avec 397 IPO, suivie par 2004 avec 314 IPO, et 2014 avec 304 IPO. À l'inverse, il y a eu très peu d'IPO en 2008 et en 2009 (62 et 79), contexte de crise économique des « subprimes » et krach boursier oblige.

Pour en revenir à cette année 2020, c'est le mois d'octobre qui se classe comme le meilleur avec 97 IPO, suivi par septembre avec 69 IPO. À l'inverse et en toute logique, les mois de mars, avril et janvier ont connu de faibles nombres d'IPO (5, 9 et 12). On constate bien évidemment une corrélation entre nombre d'IPO et le début de la crise sanitaire du Covid.

5 impressionnantes IPO américaines de 2020 :

+ 507 % pour l'action CureVac : recherche biotechnologique sur l'ARN messager

Introduite le 14 août 2020 au cours de 16 $ par action, le cours de Bourse de CureVac est de 97,13 $ au 1er décembre 2020.

Le premier jour de cotation de l'action CureVac a été épique. En quelques heures, l'action a atteint un cours de 44, soit presque le triple de son cours d'IPO.

Cette hausse fulgurante du cours de Bourse de CureVac est en grande partie liée au contexte sanitaire actuel. En effet, ce laboratoire allemand développe des biotechnologies sur l'ARN messager (technologie retenue pour les vaccins contre le Covid-19).

Son IPO lui a permis de lever 213 millions de $ sur les marchés boursiers américains

Évolution du cours de Bourse de l'action CureVac depuis son IPO

L'action CureVac a connu une flambée de son cours de Bourse entre son IPO du 14 août 2020 et le 17 août avec une progression de + 340 %, avant de se replier de 38 % au 25 septembre. L'action CureVac a ensuite été assez stagnante jusqu'au 2 novembre avant d'engager une forte croissance de + 107 % pour atteindre le cours de 97,13 $ le 1er décembre 2020.

+ 387 % pour l'action Keros Therapeutics : laboratoire américain

Introduite le 8 avril 2020 au cours de 16 $ par action, le cours de Bourse de Keros Therapeutics est de 77,90 $ au 1er décembre 2020.

Ce laboratoire américain situé dans le Massachusetts est spécialisé dans la découverte, le développement et la distribution de traitements pour les troubles hématologiques et musculo-squelettiques.

Son IPO lui a permis de lever 96 millions de $ sur les marchés boursiers américains.

Évolution du cours de Bourse de l'action Keros Therapeutics depuis son IPO

L'action Keros Therapeutics a connu une hausse sensible de son cours de Bourse entre son IPO du 8 avril 2020 et le 23 juin avec une progression de + 150 %, avant de se replier de 33 % au 24 juillet. L'action Keros Therapeutics a ensuite renoué avec une forte croissance de + 136 % au 25 août, avant de se replier à nouveau, de 45 % au 5 octobre. Elle a ensuite rebondi de + 122 % pour se fixer à 77,90 $ au 1er décembre 2020.

+ 298 % pour l'action Schrödinger : leader mondial de la chimie numérique

Introduite le 6 février 2020 au cours de 17 $ par action, le cours de Bourse de Schrödinger est de 67,79 $ au 1er décembre 2020.

L'action s'échangeait déjà à 27,22 $ le lendemain de son IPO.

Le groupe Schrödinger est le leader mondial en développement de logiciels pour la chimie computationnelle (chimie numérique). Il dispose également d'activités dans le secteur des biotechnologies.

Son IPO lui a permis de lever 232 millions de $ sur les marchés boursiers américains.

Évolution du cours de Bourse de l'action Schrödinger depuis son IPO

L'action Schrödinger a connu une hausse sensible de son cours de Bourse entre son IPO du 6 février 2020 et le 6 juillet avec une progression de + 448 %, avant de se replier de 50 % au 24 septembre. L'action Schrödinger a ensuite profité d'une bonne croissance, de l'ordre de + 45 %, pour se fixer à 67,79 $ au 1er décembre 2020.

+ 296 % pour l'action ALX Oncology Holdings : recherche contre le cancer

Introduite le 17 juillet 2020 au cours de 19 $ par action, le cours de Bourse de ALX Oncology Holdings est de 75,40 $ au 1er décembre 2020.

ALX Oncology est un laboratoire californien spécialisé dans les traitements anticancéreux sur la base des cellules CD47. Son principal médicament candidat est l'ALX148.

Son IPO lui a permis de lever 136 millions de $ sur les marchés boursiers américains.

Évolution du cours de Bourse de l'action ALX Oncology depuis son IPO

L'action ALX Oncology a connu une hausse de son cours de Bourse entre son IPO du 17 juillet 2020 et le 19 août avec une progression de + 166 %, avant de se replier de 33 % au 2 octobre. L'action ALX Oncology a ensuite profité d'une forte croissance de + 122 % pour se fixer à 75,40 $ au 1er décembre 2020.

+ 249 % pour l'action XPeng : géant chinois du véhicule électrique

Introduite le 27 août 2020 au cours de 15 $ par action, le cours de Bourse de XPeng est de 52,36 $ au 1er décembre 2020.

XPeng est communément appelé XMotors. Il s'agit d'un géant du véhicule électrique en Chine.

Son IPO lui a permis de lever 1 500 millions de $ sur les marchés boursiers américains.

Évolution du cours de Bourse de XPeng depuis son IPO

L'action XPeng a connu une évolution assez stagnante de son cours de Bourse entre son IPO du 27 août 2020 et le 30 octobre avec une progression de + 29 %, avant d'engager une forte croissance de + 170 % pour se fixer à 52,36 $ au 1er décembre 2020.

Le secteur des biotechnologies à l'honneur

Parmi les 5 IPO les plus performantes sur les marchés boursiers américains, 4 d'entre elles concernent des sociétés de biotechnologies, seule XPeng ne fait pas partie de ce secteur puisqu'elle est spécialisée dans la conception de véhicules électriques.

Faut-il investir en Bourse dans les IPO américaines ?

La réponse est plutôt mitigée. La performance moyenne de l'ensemble des IPO américaines ayant eu lieu depuis le 1er janvier 2020 ressort à + 31,97 %. Or, l'indice Nasdaq Composite a réalisé une performance de + 35,96 % sur cette période. Le Nasdaq surperforme donc les IPO en 2020.

Néanmoins, le S&P 500 a été surperformé par la performance moyenne des IPO car il réalise + 12,10 % depuis le 1er janvier 2020, tout comme le Dow Jones qui affiche lui une performance de + 3,86 % depuis le début de l'année.

Cependant, le NASDAQ Composite reste l'indicateur le plus représentatif des sociétés sujettes aux IPO, qui sont majoritairement des société technologiques et biotechnologiques.

Les performances impressionnantes des 5 IPO présentées dans cet article ne représentent donc pas la performance des IPO américaines de 2020. Il faut donc réaliser un stock picking sérieux pour bien choisir les IPO dans lesquelles investir ou bien acheter tout simplement un ETF sur le Nasdaq. Afin de connaitre les prochaines IPO américaines à venir, le calendrier de stockanalysis.com est un outil intéressant et complet.

*En date du 01/12/2020

