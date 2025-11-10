IPG dépasse ses estimations pour le troisième trimestre grâce à des dépenses élevées dans le domaine des médias et de la santé

La société de publicité Interpublic Group IPG.N a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice du troisième trimestre lundi, aidée par la résistance des dépenses des clients des médias et des soins de santé.

L'utilisation croissante d'outils d'IA qui permettent aux entreprises de créer des publicités plus rapidement et à moindre coût a pesé sur les agences traditionnelles, les incitant à créer des outils internes similaires pour conserver leurs clients.

En conséquence, IPG a intégré dans ses flux de travail des plateformes d'IA et de données telles que "Interact", un système alimenté par l'IA qui unifie les données, la création et les médias pour un marketing personnalisé.

L'entreprise a déclaré avoir réduit ses effectifs de 800 personnes au troisième trimestre. Début 2025, elle a entamé une restructuration pour réduire les coûts et prévoit des charges totales de 450 à 475 millions de dollars, en partie hors trésorerie, qui seront achevées d'ici fin 2025.

En décembre, le géant de la publicité Omnicom OMC.N a conclu un accord de 13,5 milliards de dollars pour acquérir IPG, qui devrait être finalisé d'ici le quatrième trimestre, a déclaré la société.

L'accord créerait la plus grande agence de publicité au monde, alors que les entreprises traditionnelles s'adaptent à la concurrence des Big Tech et aux progrès rapides de l'intelligence artificielle.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 2,49 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur 2,20 milliards de dollars.

Le bénéfice pour le trimestre s'est élevé à 34 par action, en hausse par rapport aux 5 cents par action déclarés un an plus tôt.