Iovance chute après un chiffre d'affaires inférieur à celui du deuxième trimestre et une perte plus importante

7 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Iovance Biotherapeutics IOVA.O chutent de 30,7 % à 1,83 $ dans les échanges prolongés ** La société annonce un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 69,79 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche une perte de 33 cents au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 28 cents

** La société déclare qu'elle réduira ses effectifs de 19 % d'ici le troisième trimestre de cette année

** IOVA réitère ses prévisions de revenus totaux dans une fourchette de 250 à 300 millions de dollars, contre 300,18 millions de dollars attendus

** L'action a baissé de 64,3 % depuis le début de l'année