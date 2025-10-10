IonQ glisse après la vente d'actions et de bons de souscription d'actions pour un montant de 2 milliards de dollars

10 octobre - ** Les actions de IonQ IONQ.N ont baissé de 6,9 % à 72,19 $ le vendredi après que l'entreprise d'informatique quantique ait annoncé une levée de fonds de 2 milliards de dollars ** IONQ, basée à College Park, Maryland, vendra ~21,5 millions d'actions, y compris ~5 millions de bons de souscription préfinancés, à Heights Capital Management

** Le prix d'offre de 93 $ est supérieur de 20 % à la dernière clôture de l'action jeudi

** Elle vendra également des bons de souscription à 7 ans pour acheter ~43 millions d'actions supplémentaires; le prix d'exercice des bons de 155 $ est le double du prix de clôture de l'action ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux, et dit qu'elle pourrait en utiliser une partie pour des acquisitions et des partenariats stratégiques, selon le prospectus ()

** JP Morgan est le seul preneur ferme de l'offre ** En juillet, IONQ a vendu pour 1 milliard de dollars d'actions et de bons de souscription à Heights Capital, filiale de Susquehanna, au prix d'offre de 55,49 dollars

** Avant la dernière offre, IONQ avait ~330,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 26 milliards de dollars jusqu'à jeudi

** Avec l'opération de vendredi, les actions ont augmenté de ~72% depuis le début de l'année et de ~175% au cours des six derniers mois

** 6 des 8 analystes couvrant IONQ évaluent l'action à "acheter", 2 à "conserver", leur prévision médiane est de 67,50 $, selon les données de LSEG