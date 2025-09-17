IonQ bénéficie d'un partenariat avec le ministère américain de l'Énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 septembre - ** Les actions de l'entreprise d'informatique quantique IonQ IONQ.N ont augmenté de 5 % à 65,41 $ dans les échanges prolongés
** La société signe un protocole d'accord avec le ministère américain de l'Énergie (DOE) pour faire progresser le développement et le déploiement des technologies quantiques dans l'espace
** IONQ déclare qu'elle assurera la conception et l'exécution d'une démonstration orbitale de communications quantiques sécurisées en utilisant sa plate-forme satellitaire
** L'entreprise ajoute que l'accord portera également sur la position alternative, la navigation, la synchronisation temporelle, les réseaux quantiques et la détection
** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 56,67 % depuis le début de l'année
