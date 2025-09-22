 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ionis progresse après qu'un médicament contre un trouble neurologique montre des promesses dans une étude
22/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O augmentent de 1,4 % à 61,86 $

** IONS déclare que son médicament, le zilganersen, a amélioré la capacité de marcher chez les patients atteints d'une maladie neurologique rare, progressive et souvent mortelle, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de stade précoce à tardif

** Dans une étude portant sur 54 patients, ceux qui ont reçu une dose de 50 mg de zilganersen ont montré une amélioration statistiquement significative de la vitesse de marche, évaluée par un test de marche de 10 mètres après 61 semaines

** Le médicament est en cours de développement pour traiter la maladie d'Alexander, un trouble qui endommage les cellules du cerveau et provoque des problèmes de mouvement, de parole et de déglutition

** En incluant le mouvement de la séance, l'action IONS a augmenté de 78,3 % depuis le début de l'année

