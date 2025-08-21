 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 956,00
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ionis Pharma progresse après l'approbation par la FDA d'un médicament contre les maladies génétiques
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 18:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O augmentent de 3,2 % à 44,20 $

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé son médicament pour prévenir les cas de gonflement sévère dans diverses parties du corps des patients atteints d'une maladie génétique rare

** Le médicament, Dawnzera, sera disponible aux États-Unis dans les prochains jours

** Le médicament est approuvé pour prévenir les symptômes d'une maladie génétique rare appelée angio-œdème héréditaire (HAE) chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans

** L'HAE provoque des crises fréquentes de gonflement sévère dans diverses parties du corps, y compris les mains, les pieds, les organes génitaux et le visage

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 22,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IONIS PHARMACEUT
43,6500 USD NASDAQ +1,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank