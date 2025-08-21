Ionis Pharma progresse après l'approbation par la FDA d'un médicament contre les maladies génétiques

21 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O augmentent de 3,2 % à 44,20 $

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé son médicament pour prévenir les cas de gonflement sévère dans diverses parties du corps des patients atteints d'une maladie génétique rare

** Le médicament, Dawnzera, sera disponible aux États-Unis dans les prochains jours

** Le médicament est approuvé pour prévenir les symptômes d'une maladie génétique rare appelée angio-œdème héréditaire (HAE) chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans

** L'HAE provoque des crises fréquentes de gonflement sévère dans diverses parties du corps, y compris les mains, les pieds, les organes génitaux et le visage

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 22,2 % depuis le début de l'année