Ionis Pharma fait un bond en avant grâce à un médicament qui réduit les niveaux de graisse lors d'essais en phase finale

2 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O augmentent de 33 % pour atteindre leur plus haut niveau en quatre ans, soit 56,69 $
** L'action est prête à réaliser son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis plus de 24 ans, si les gains se maintiennent
**La société affirme que son médicament, l'olezarsen, a réduit les niveaux de triglycérides jusqu'à 72 % chez les personnes souffrant d'hypertriglycéridémie sévère dans deux études de phase avancée
** Le médicament a également réduit les cas de pancréatite aiguë de 85%
** L'hypertriglycéridémie est une condition dans laquelle les niveaux de graisse dans le sang sont trop élevés, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque et de pancréatite ** Les triglycérides sont un type de graisse dans le sang que le corps utilise comme source d'énergie ** Luca Issi, analyste chez RBC Capital Markets, a qualifié les résultats de "plus impressionnants que prévu"
** À la dernière clôture, l'action a progressé de 22 % depuis le début de l'année
