Ionis Pharma en hausse après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles d'un montant de 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre -

** Les actions de Ionis Pharmaceuticals IONS.O ont augmenté de 1,5 % à 73,50 $, la société cherchant à lever des fonds pour refinancer sa dette

** La société basée à Carlsbad, en Californie

annonce () une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 700 millions de dollars (CBs) échéance 2030

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter/rembourser ses obligations convertibles à 0 % à échéance 2026, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise ** Le développeur de médicaments pour les maladies neurologiques et cardiométaboliques a environ 162 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 11,7 milliards de dollars

** IONS a terminé en hausse de 4,2 % à 72,45 $ mardi, en hausse de 107 % depuis le début de l'année

** Sur 24 analystes couvrant IONS, la répartition des recommandations est de 18 "achat fort" ou "achat", 6 "maintien", selon LSEG

** PT médian de 83 $, en hausse par rapport à 78 $ il y a un mois et 62 $ le 11 août