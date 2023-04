Iochpe-Maxion et Forsee Power annoncent un partenariat pour proposer des solutions intégrées zéro émission pour l'électrification des véhicules commerciaux

Paris, le 6 avril 2023 – 7h30 CEST – Maxion Structural Components, une division commerciale de Iochpe-Maxion (MYPK3) et l'un des plus grands producteurs de composants de structure automobile en Amérique, et Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), leader européen spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour le transport durable, sont heureux d'annoncer un partenariat pour proposer l'intégration de systèmes de batteries pour véhicules électriques, notamment sur les châssis de camions, d'autobus et de véhicules off-highway.



