Inyova se dote d'une directrice du marketing

(NEWSManagers.com) - Le roboadvisor à impact Inyova vient de recruter Angela Altvater comme responsable du marketing et des relations publiques, un poste nouvellement créé. L'intéressée arrive d'OpenTable, une start-up de réservation de restaurants en ligne, où elle dirigeait le marketing. Auparavant, elle a notamment travaillé chez Bertelsmann, Deutsche Bahn et Brown Brothers Harriman, la plus ancienne banque privée des États-Unis.