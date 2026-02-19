INVO Fertility rachète une clinique de fertilité de l'Indiana et augmente son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de la société de services de santé INVO Fertility IVF.O augmentent de 6 % à 1,06 $ avant le marché

** La société a acheté la clinique Family Beginnings, basée dans l'Indiana, pour 760 000 dollars en espèces et en actions privilégiées

** Family Beginnings propose la FIV et la préservation de la fertilité; fondée il y a plus de dix ans, la clinique dessert des patients dans tout l'Indiana et le Midwest - co

** La société indique que la clinique a généré environ 1 million de dollars de revenus et 200 000 dollars de bénéfices nets au cours des neuf mois précédant le 30 septembre 2025

** INVO déclare que l'accord élargit son réseau de cliniques afin d'améliorer l'accès aux soins de fertilité

** Actions en baisse de ~100% en 2025