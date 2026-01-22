Invivyd progresse après avoir fait équipe avec la skieuse olympique Lindsey Vonn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Invivyd IVVD.O augmentent de 2,26% à 2,26 dollars avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle s'est associée à la médaillée d'or olympique Lindsey Vonn pour lancer une campagne nationale visant à éduquer les Américains sur les anticorps, qui sont des protéines utilisées par le corps pour combattre les infections

** La campagne du printemps 2026 mettra en vedette Vonn en tant que porte-parole après son retour au ski de compétition et sa qualification pour les Jeux d'hiver de 2026 - IVVD

** L'IVVD a augmenté de 457 % en 2025