Invitation Homes prévoit des FFO annuels inférieurs aux estimations en raison de l'augmentation des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Invitation Homes INVH.N , basée aux Etats-Unis, a prévu des fonds d'exploitation annuels (FFO) inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, alors que le fonds d'investissement immobilier fait face à des coûts plus élevés dans un environnement inflationniste.

La FPI, qui possède, loue et exploite des propriétés résidentielles unifamiliales, continue de voir l'impact de l'augmentation des coûts d'exploitation et de maintenance sur son chiffre d'affaires.

"Nous continuerons à travailler de manière constructive avec les décideurs politiques pour soutenir l'accessibilité et la disponibilité du logement", a déclaré le directeur général Dallas Tanner.

Le plus grand propriétaire américain de maisons unifamiliales prévoit un FFO ajusté de base par action pour 2026 de 1,60 $ à 1,68 $, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,97 $, selon les données compilées par LSEG.

Le loyer de renouvellement à périmètre constant a augmenté de 4,2 % par rapport à l'année précédente au cours du trimestre terminé le 31 décembre. La croissance des loyers mixtes, qui reflète une combinaison de nouveaux baux et de taux de renouvellement, a augmenté de 1,8 %.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 685,3 millions de dollars.

Le FFO ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 41 cents par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes, qui étaient de 48 cents par action.