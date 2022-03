Invibes : Résultats nettement supérieurs aux attentes - Opinion: Achat - Objectif: 30,1 € - Potentiel: +69,1%

Actualité : Nette amélioration de la rentabilité

Invibes annonce des résultats 2021 nettement supérieurs à nos attentes : l'EBITDA ressort à 1,42 M€ vs 0,24 M€ en 2020 et 0,6 M€ estimé. Le ROP s'améliore également à 0,46 M€ vs -0,58 M€ en 2020 et -0,41 M€ estimé. Quant au RN, il s'établit à 0,37 M€ vs -0,88 M€ en 2020.

Cette performance est d'autant plus remarquable que le groupe a poursuivi son fort développement avec l'ouverture de nouvelles implantations géographiques (Pays-Bas, Nordiques, Afrique du Sud et UAE) et le renforcement des équipes avec le recrutement sur l'année de 40 personnes portant ses effectifs à 124 personnes à fin 2021.