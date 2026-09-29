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Invibes réduit fortement ses pertes et mise sur la Connected TV
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 17:55

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Invibes Advertising affiche une nette amélioration de ses résultats au premier semestre 2026, malgré une activité toujours en recul. Le spécialiste de la publicité digitale réalise un chiffre d'affaires de 7,6 MEUR, principalement pénalisé par le marché français, qui concentre près des trois quarts de la baisse enregistrée sur la période.

Les mesures de transformation engagées depuis 2025 commencent toutefois à porter leurs fruits. Le recentrage sur six marchés européens, la réduction des effectifs et l'optimisation des coûts ont permis de quasiment diviser par deux les charges de personnel et les achats et charges externes. L'EBITDA courant s'améliore ainsi fortement, à -0,3 MEUR, contre -2,1 MEUR un an plus tôt. La perte nette est ramenée à -0,6 MEUR, contre -3,4 MEUR au premier semestre 2025.

Au 30 juin, Invibes dispose par ailleurs d'une trésorerie brute de 4,1 MEUR et d'une trésorerie nette de 1,8 MEUR.

En parallèle de son redressement opérationnel, le groupe accélère dans la Connected TV (CTV) avec Fusion, sa plateforme d'intelligence artificielle générative. Après les phases de tests et d'intégration, cinq produits publicitaires CTV sont désormais prêts à être déployés. Une première campagne avec un groupe audiovisuel de premier plan doit prochainement être lancée, tandis qu'une collaboration démarre avec un groupe audiovisuel international.

Invibes entend faire de la CTV un nouveau relais de croissance, tout en développant des synergies avec son activité historique In-Feed. Les premières contributions commerciales de cette nouvelle activité sont attendues progressivement à partir de 2027.

Enfin, le groupe annonce la démission avec effet immédiat de Philippe Houdouin de son mandat d'administrateur, fonction qu'il occupait depuis 2020.

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