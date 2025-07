INVIBES ADVERTISING : Invibes : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025

Baisse de 15,1 % du chiffre d'affaires

Poursuite du recentrage stratégique sur les marchés européens clés

Lancement de Fusion, nouvelle génération de solutions publicitaires uniques basées sur l'IA générative

Paris, le 24 juillet 2025 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie son chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'exercice 2025.

Analyse de l'activité semestrielle

Au premier semestre 2025, Invibes enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 10,0 M€, en baisse de 15,1 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, en base pro forma [1] .

Cette évolution reflète un environnement de marché qui demeure complexe, marqué par une intensification de la pression concurrentielle et une prudence accrue des annonceurs dans leurs arbitrages budgétaires. Elle s'inscrit également dans une période de transition stratégique, pendant laquelle le Groupe a concentré ses efforts sur la rationalisation de son empreinte géographique, avec la fermeture progressive de ses marchés dits «?Start-up?», et le déploiement de nouvelles offres à forte valeur ajoutée.

Hors contribution des marchés dits «?Start-up?», le chiffre d'affaires s'établit à 9,6 M€, en repli de 15,9 % par rapport au premier semestre 2024.

Poursuite du recentrage stratégique sur les marchés européens clés

Conformément aux orientations annoncées au premier trimestre, Invibes poursuit la rationalisation de son empreinte géographique afin de concentrer ses ressources et ses investissements sur ses principaux hubs européens.

Cette démarche stratégique vise à renforcer la résilience opérationnelle et à optimiser la structure de coûts du Groupe dans un contexte de volatilité accrue.

Dans ce cadre, la société a également procédé à une adaptation de son organisation, se traduisant par une réduction nette d'environ 50 équivalents temps plein sur un effectif total de 180 collaborateurs.

Ce recentrage doit permettre de consolider les fondamentaux économiques, d'accélérer l'atteinte d'un profil structurellement rentable et générateur de cash-flow, et de soutenir le déploiement des nouvelles solutions technologiques à forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Lancement de Fusion, nouvelle génération de solutions publicitaires uniques basées sur l'IA générative

Dans le prolongement de la dynamique initiée au premier trimestre, Invibes poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d'innovation visant à positionner l'intelligence artificielle générative comme un pilier central de sa proposition de valeur.

Cette orientation stratégique s'inscrit dans la volonté du Groupe d'accompagner ses clients face à l'évolution rapide des usages numériques et aux exigences accrues en matière de performance et de transparence des campagnes.

Dans ce cadre, Invibes annonce le lancement de Fusion, une solution propriétaire qui associe de manière exclusive la création automatisée de contenus et l'optimisation intelligente du ciblage au sein d'un écosystème unifié.

Contrairement aux approches traditionnelles qui se limitent généralement à l'un ou l'autre de ces leviers, Fusion permet une interaction continue entre performance créative et intelligence média, ouvrant la voie à des campagnes plus pertinentes, plus agiles et plus efficaces.

Cette synergie inédite contribue à simplifier les processus opérationnels des annonceurs, tout en maximisant l'impact de leurs investissements publicitaires.

Déjà adoptée par des marques de premier plan telles que Decathlon et VisitGlasgow, Fusion incarne l'ambition d'Invibes de proposer une offre différenciante et créatrice de valeur durable, au service de la performance de ses clients.

[1] Après revue par les Commissaires aux Comptes, et afin de se conformer aux règles comptables en vigueur, la déconsolidation de ML2Grow a été effective à compter du 1 er avril 2024. A des fins de comparabilité et afin de refléter le nouveau périmètre économique, le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024 a été retraité de ML2Grow.