INVIBES ADVERTISING : Invibes : Calendrier financier 2025/2026

Calendrier financier 2025/2026

Paris, le 24 avril 2025 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , annonce son calendrier financier 2025/2026 :

15 mai 2025 : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025

trimestre 2025 24 juillet 2025 : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025

trimestre 2025 25 septembre 2025 : Résultats semestriels 2025

28 octobre 2025 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025

trimestre 2025 27 janvier 2026 : Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 31 mars 2026 : Résultats annuels 2025

Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse.

À propos d'Invibes Advertising

Chez Invibes, notre mission est de créer un impact positif pour les marques et de générer des résultats commerciaux grâce à des solutions publicitaires performantes qui valorisent la singularité de chaque campagne.

La technologie propriétaire d'Invibes exploite l'intelligence artificielle générative (GenAI) pour optimiser le potentiel des campagnes grâce à des solutions créatives et des ciblage spécifiques à chaque secteur. En combinant des créations hyper-personnalisées et un ciblage précis, Invibes garantit que les campagnes résonnent profondément avec les consommateurs, offrant une efficacité inégalée et une valeur durable pour les annonceurs.

Pour collaborer avec des entreprises mondiales de premier plan comme Amazon, Danone, LVMH, LEGO et Toyota, nous comptons sur des personnes exceptionnelles. Chez Invibes, nous cultivons un environnement dynamique et ouvert qui favorise l'innovation, la croissance et les #GoodVibes, qui se reflètent auprès de nos clients.

Rethink Possibilities

www.invibes.com

Invibes Advertising est cotée sur Euronext

(Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316).

