INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Résistance de l'activité au S1 2020. Solide performance (+1,6% vs S1 2019) compte tenu du contexte sanitaire et économique.

Communiqué de presse

Résistance de l'activité au S1 2020

Solide performance (+1,6% vs S1 2019)

compte tenu du contexte sanitaire et économique

Croissance de 1,6% du chiffre d'affaires au premier semestre

Performance largement supérieure à celles de nos marchés (- 17%)

Dynamique positive engagée pour le second semestre

Paris, 21 juillet 2020 - Invibes Advertising, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), publie son chiffre d'affaires pour le 1er semestre

2020 :

Données consolidées, non auditées, en K€ S1 2020 S1 2019 ? Chiffre d'affaires consolidé 3 666 3 610 +1,6 %

Au 1er semestre 2020, Invibes Advertising enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 3,7 M€ en croissance organique de +1,6 %. Cette performance est d'autant plus remarquable que le marché français du display et vidéo affiche une baisse de -17% sur la période[1], au même titre que les autres marchés européens sur lesquels le Groupe est présent.

« Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des équipes qui sont restées mobilisées et actives durant cette période affectée par l'épidémie de Covid-19, dans un esprit d'entraide mutuelle et de dynamique collective, illustrant la philosophie de l'entreprise "Invibes Good Vibes". Fort de cet engagement des équipes, nous avons pu afficher une croissance et des performances bien supérieures à celles nos marchés. Dès que la réglementation des pays le permettait, les équipes, à 100% en télétravail depuis le mois de mars, ont repris le chemin des bureaux pour retisser le lien social qui fait la force de l'entreprise », a déclaré Nicolas Pollet, CEO et co-fondateur d'Invibes Advertising.

Dynamique soutenue combinant conquête commerciale et développement de la base installée

Au cours de ce premier semestre, la dynamique commerciale s'est poursuivie malgré la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, bénéficiant de l'effet conjugué de plusieurs facteurs :

La poursuite de la conquête commerciale par le gain de nombreuses grandes marques internationales séduites à la fois par les formats publicitaires, en totale rupture avec les autres solutions du marché, mais également par l'expansion de la couverture géographique proposée par le Groupe. Ainsi, Invibes Advertising a enregistré les signatures des nouveaux annonceurs suivants : Disney, H&M, Bayer, Nikon, Casio, Ebay, Tinder, HBO, Ikea, Vodafone, Huawei, Genova, Scottish Gov, Lottomart, ....

Le renouvellement de la confiance de clients existants tels que Dyson, Subway, McDonald's, Lexus, Orange, Clarins, Cartier, Qatar Airways, FCA Group, Siemens, Leroy Merlin, Volvo, Levi's, PMU, BNP Paribas, Nestlé, IBM, Leclerc, Hyundai, KIA, Mylan, ASUS, Citroën, Hewlett-Packard, Toyota, Krys, Ford, Celio, El Corte Inglés, Jaguar, Citroën, Audi et bien d'autres.

Enrichissement de l'offre afin d'activer les secteurs les plus dynamiques du marché

Invibes Advertising a enrichi son catalogue de nouveaux formats et fonctionnalités

technologiques en vue d'activer les secteurs les plus dynamiques de son marché (séries, voitures, offres temporaires, ...) : Invibes Preview, Invibes Showroom, Invibes Cinema, Invibes Countdown.

Cet enrichissement de l'offre a permis d'offrir aux annonceurs toujours plus de visibilité et

d'engagement des utilisateurs.

Poursuite de l'expansion européenne

Invibes Advertising a par ailleurs poursuivi son déploiement international avec, au 1er trimestre, le recrutement au Royaume Uni d'une équipe de management qui va lui permettre d'accélérer sur ce marché à fort potentiel.

Au 2nd trimestre, le Groupe a démarré son activité au Benelux par l'ouverture d'un bureau à Anvers ainsi que le recrutement d'un directeur commercial pour développer la zone.

Le Groupe consolide son empreinte géographique en Europe, avec désormais une présence dans huit pays. Sensibles à cette expansion, le réseau d'éditeurs s'est enrichi de grands groupes media européens, dont les derniers en date sont : Tiscali, Sportfair, BBC, TheMirror, 20minutes, Webedia, ...

Invibes Advertising a recruté 15 nouveaux collaborateurs sur l'ensemble de ces implantations, dont une majorité de commerciaux. L'effectif total est de 88 personnes au 30 juin.

Perspectives 2020

Le cercle vertueux se poursuit, l'intégration de ces nouveaux médias renforçant davantage la puissance de l'offre qui attire de nouveaux annonceurs, favorisant l'ouverture de nouvelles implantations. La densité d'Invibes Advertising en Europe et sa capacité à déployer des dispositifs de communication sur plusieurs pays devraient permettre à la société de bénéficier pleinement du rebond du marché publicitaire alors que la situation semble se normaliser progressivement.

Dans cette perspective, tous les leviers de croissance de l'entreprise ont été activés en vue de préparer les prochains mois. Les trois premières semaines du mois de juillet affichent déjà des performances élevées, permettant à la société d'être confiante pour un retour à une forte croissance au second semestre, sous condition d'un contexte sanitaire stabilisé.

En 2020, Invibes Advertising s'attachera par ailleurs à maintenir un EBITDA positif, conformément à sa stratégie, malgré la hausse de ses investissements destinés à alimenter la croissance de long terme.

A propos d'Invibes Advertising

Créée en 2011, Invibes Advertising est une société technologique du secteur de la publicité

digitale. Elle a développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. Invibes Advertising est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV - ISIN : BE0974299316).

[1] SRI - 24ème édition de l'observatoire de l'e-pub