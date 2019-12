INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Poursuite de l'expansion européenne avec l'ouverture d'un bureau en Italie.

POURSUITE DE L'EXPANSION EUROPEENNE

AVEC L'OUVERTURE D'UN BUREAU EN ITALIE

Présence commerciale désormais portée à 6 pays européens

Accroissement du potentiel commercial avec le développement d'une offre pan-européenne à destination des grands annonceurs internationaux

Paris, le 2 décembre 2019 - INVIBES ADVERTISING, société technologique du secteur de la publicité digitale, annonce l'ouverture d'un bureau en Italie en vue d'accélérer son expansion européenne.

Conformément à son plan de marche, après la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni, INVIBES ADVERTISING s'implante dans un 6ème pays d'Europe.

Alvise Zennaro, nommé Country Manager d'INVIBES Italie, vient d'être recruté pour diriger le bureau local basé à Milan avec l'objectif de structurer une équipe commerciale, d'intégrer de nouveaux éditeurs media italien à son réseau de partenaires et de convaincre agences et annonceurs d'utiliser les solutions d'INVIBES ADVERTISING pour leurs campagnes.

Avant de rejoindre INVIBES ADVERTISING, Alvise était Country Manager de Datawad, une société technologique italienne du secteur de la publicité digitale spécialisée dans la performance et le programmatique. Dans le cadre de ces fonctions, Alvise a notamment développé des relations de proximité et de confiance avec éditeurs, agences et annonceurs de premier plan en Italie.

Alvise ZENNARO, Country Manager d'INVIBES Italie déclare à cette occasion : « Je suis très heureux de rejoindre INVIBES ADVERTISING, une entreprise dynamique, innovante et à l'écoute des besoins de ses clients. L'ouverture du nouveau bureau à Milan est une première étape en vue d'installer durablement INVIBES ADVERTISING dans l'écosystème digital italien. »

Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING, ajoute : « L'Italie représente un marché à très fort potentiel pour accélérer notre déploiement européen. Nous avons déjà commencé à nouer des partenariats avec plusieurs grands acteurs sur cette zone. La connaissance approfondie d'Alvise du marché de la publicité numérique en Italie sera un atout décisif, j'en suis convaincu, dans le développement rapide de notre offre en Italie. »

Cette présence dans 6 des principaux pays européens permet à INVIBES ADVERTISING de répondre à une attente forte des marques internationales en leur proposant des dispositifs de campagnes pan-européens et d'ainsi favoriser un accroissement naturel du budget moyen des campagnes réalisées.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2019, le 11 février 2020

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une société technologique du secteur de la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV - ISIN : BE0974299316).

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'INVIBES ADVERTISING:

Linkedin: @Invibes advertising Twitter: @Invibes_adv Facebook: @Invibes advertising

Financial & Corporate Contacts

INVIBES ADVERTISING

Kris VLAEMYNCK, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com

ACTIFIN, Investor Relations

Alexandre COMMEROT

acommerot@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 11

ATOUT CAPITAL, Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 (0)1 56 69 61 80

INVIBES ADVERTISING, Group PR

Alexandra GEORGESCU

alexandra.georgescu@invibes.com

ACTIFIN, Financial Media Relations

Jennifer JULLIA

jjullia@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 19