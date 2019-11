INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising lance un nouveau format publicitaire in-feed : Invibes Stories.

INVIBES ADVERTISING LANCE UN NOUVEAU FORMAT PUBLICITAIRE IN-FEED : INVIBES STORIES

Paris, le 28 novembre 2019 - INVIBES ADVERTISING, société technologique du secteur de la publicité digitale, annonce le lancement d'Invibes Stories.

« 92% des consommateurs veulent que dans les publicités, les marques leur racontent une histoire »[1]

Pour répondre à ce besoin, INVIBES ADVERTISING a développé Invibes Stories, un format publicitaire qui aide les annonceurs à investir dans la narration de leur marque en créant une véritable expérience immersive grâce à des images verticales et de courtes vidéos, diffusées les unes après les autres.

Les Invibes Stories, lancées dans des environnements sûrs pour la marque, prolongent l'immédiateté de la campagne pour une communication plus réelle et plus authentique, suscitant un sentiment de proximité grâce aux interactions entre l'utilisateur et la marque qui diffuse la story sur l'écran. Un lien est accessible d'un simple « swipe up » (balayage vers le haut), tandis que les stories peuvent être mises en pause juste en touchant l'écran du doigt.

Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur de INVIBES ADVERTISING, a déclaré : « Les utilisateurs sont de plus en plus avides d'histoires, c'est pourquoi nous sommes très heureux de proposer à nos clients ce format publicitaire, qui explore ce changement de comportement des utilisateurs orienté vers le storytelling et l'authenticité. Les annonceurs sont aujourd'hui en mesure de créer des messages puissants accompagnés de visuels forts et de bénéficier pleinement de tous les avantages que le format polyvalent Invibes Stories peut leur offrir dans le cadre d'une campagne in-feed, leur permettant ainsi de se démarquer. »

Les annonceurs peuvent utiliser Invibes Stories pour publier du contenu pédagogique en lien avec leur secteur d'activité, des démonstrations pour l'utilisation de leurs principaux produits ou services, ou diffuser des témoignages de clients, ce qui ajoute de la profondeur, des émotions et de l'interactivité à la publicité in-feed.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une société technologique du secteur de la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Axel Springer et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV - ISIN : BE0974299316).

