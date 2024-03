INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Forte progression des résultats annuels 2023. Retour à un EBITDA et à un résultat net positifs.

Communiqué de presse

Forte progression des résultats annuels 2023

Retour à un EBITDA et à un résultat net positifs

Paris, le 27 mars 2024 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie ses résultats de l'année 2023, en forte progression, marqués par à un retour à un EBITDA et à un résultat net positifs.

Le rapport financier annuel est à disposition sur le site internet de la Société : https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Données consolidées

auditées, en K€ 2023 2022 Δ Chiffre d'affaires 28 913 27 966 +3,4% Achats et charges externes (16 497) (17 873) -7,7% Charges de personnel (10 389) (11 227) -7,5% REBITDA [1] 2 027 (1 134) +3 161 € Charges non courantes (56) (3 374) -98% EBITDA 1 971 (4 508) +6 479 € Dotations aux amortissements et provisions (1 383) (1 419) -2,5% Résultat opérationnel courant (perte) 588 (5 927) +6 515 € Dépréciation exceptionnelle - (1 766) n/a Résultat opérationnel (perte) 588 (7 693) +8 281 € Résultat financier (594) (469) +26,7% Impôts différés 563 190 +196,3% Résultat net (perte) 557 (7 972) +8 529 €

Croissance du chiffre d'affaires de +3,4% en 2023

En 2023, Invibes enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de +3,4%. L'année 2023 a été marquée par un premier semestre pénalisé par un ralentissement de la croissance du secteur de la publicité digitale, puis à compter du second semestre, deux trimestres consécutifs de croissance du chiffre d'affaires, au bénéfice de la reprise de la vigueur du secteur.

L'activité des pays dans lesquels Invibes est implantée depuis le plus longtemps (France, Espagne, Suisse), affiche une stabilité au second semestre, une performance notable après les conditions difficiles du 1 er semestre, permettant de limiter le repli à -13% pour l'ensemble de l'année.

Les pays en phase de scale-up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique) enregistre une croissance en accélération entre le 1 er et le 2 nd semestre, affichant au total une croissance de +32% en 2023.

Les nouveaux pays, en phase start-up (Suède, Norvège, Danemark, Afrique du sud, Pays-Bas, EAU, Pologne, République Tchèque) franchissent en 2023 pour la première fois le seuil de près d'un million d'euros de chiffre d'affaires.

Retour à un EBITDA et à un résultat net positifs en 2023

Les mesures rapides de réduction de sa structure de charges mises en place par Invibes dès le second semestre 2022 pour accompagner le ralentissement de la croissance du marché publicitaire sur la période ont porté leurs fruits avec succès en 2023. Ces mesures, conjugués au retour de la croissance des ventes depuis le T3 2023 ont permis à Invibes, conformément à son objectif, de retrouver le chemin de la croissance rentable en 2023.

L'EBITDA courant (REBITDA) s'élève ainsi à 2,0 M€ en 2023, contre -1,1 M€ en 2022, représentant une progression de 3,2 M€ entre les 2 exercices.

Après comptabilisation des charges non courantes, l'EBITDA est de 2,0 M€ en 2023, contre

-4,5 M€ en 2022 qui intégrait notamment des coûts liés à la restructuration engagée au second semestre 2022.

La répartition de l'EBITDA par maturité de pays est la suivante :

Données consolidées

auditées, en K€ 2023 2022 Δ Pays existants (1) Chiffre d'affaires 17 267 (2) 19 892 -13,2% EBITDA 5 198 5 131 +1,3% % EBITDA 30% 26% Scale-up (3) Chiffre d'affaires 9 927 7 538 +31,7% EBITDA 1 902 (640) n/a % EBITDA 19% n/a Nouveaux pays (start-up) (4) Chiffre d'affaires 973 536 +81,5% EBITDA (579) (1 529) n/a % EBITDA n/a n/a Activité abandonnée (5) Chiffre d'affaires 701 - n/a EBITDA 17 - n/a Frais généraux Groupe (6) (4 567) (7 470) -38,9% EBITDA consolidé 1 971 (4 508) +6 479 €

(1) France, Espagne, Suisse

(2) L'activité de ML2Grow a été retraitée en activité abandonnée suite à la cession réalisée en mars 2024

(3) Allemagne, Royaume Uni, Italie et Belgique

(4) Suède, Norvège, Danemark, Afrique du Sud, Pays-Bas, EAU, Pologne et République Tchèque

(5) Correspond à ML2Grow cédée en mars 2024

(6) Hors CAPEX

Malgré une baisse d'activité des pays dans lesquels Invibes est implantée depuis le plus longtemps (France, Espagne, Suisse), l'EBITDA a légèrement progressé permettant à la marge de s'apprécier de 4 points pour passer à 30% du chiffre d'affaires, démontrant la résilience du modèle lorsqu'un marché est mature et établi et que tous les fondamentaux sont activés, malgré des conditions de marché difficiles.

Les pays en phase de scale up affichent un EBITDA en très forte progression en 2023 pour atteindre 19% du chiffre d'affaires, illustrant la force du modèle de développement à l'international d'Invibes qui s'appuie sur sa capacité à déployer rapidement et avec succès son activité dans un nouveau pays pour qu'il devienne contributif à la rentabilité moins de deux ans après son lancement.

Après avoir atteint le seuil de près d'un million de chiffre d'affaires en 2023, les nouveaux pays récemment ouverts ( start-up ) devraient rapidement, comme les scale up , bénéficier de cette force du modèle et monter en puissance pour apporter leur contribution à la rentabilité du Groupe.

A noter que ML2Grow a été cédée en mars 2024 et est donc comptabilisée en activité abandonnée. L'acquisition de la société réalisée en 2019 avait pour objectif de renforcer les capacités d'Invibes dans le machine learning pour approfondir l'analyse des données via l'IA. Nous remercions l'équipe de ML2Grow pour les connaissances qu'ils ont su nous transférer pour nous aider à faire avancer nos initiatives en matière d'IA et leur souhaitons le meilleur pour la suite.

Le résultat opérationnel et le résultat net reviennent également en territoire positif.

En comptabilisant des dotations aux amortissements pour un montant de 1,3 M€, Invibes affiche ainsi un résultat opérationnel de 0,6 M€. Après intégration d'une charge financière de 0,6 M€, et d'un crédit d'impôt de 0,6 M€ lié à l'activation d'impôts différés, le résultat net ressort à 0,6 M€.

Entre 2022 et 2023, le résultat opérationnel et le résultat net ont ainsi progressé respectivement de +8,3 M€ et de +8,5 M€, démontrant la capacité du Groupe à rapidement adapter ses charges à l'évolution de son activité pour maintenir une rentabilité soutenue, sans pénaliser ses capacités d'innovation et sa force de conquête commerciale.

Au 31 décembre 2023, Invibes s'appuie sur une structure financière solide avec une trésorerie nette de 10,8 M€ et des capitaux propres de 21,7 M€.

Perspectives 2024

De nouveau portée par un marché de la publicité digitale qui a retrouvé de la vigueur, Invibes s'est engagée dans l'année 2024 avec des paramètres plus favorables.

Afin de densifier son offre cross-market et répondre à la demande de ses clients grands comptes internationaux à la recherche d'une offre globale, Invibes compte étendre son empreinte géographique avec l'ouverture de 3 nouveaux marchés aux Etats-Unis, au Mexique et à Singapour. Fort de sa capacité modéliser le ROI du lancement d'un nouveau pays, Invibes prévoit que ces nouveaux marchés contribuent à l'activité quelques mois après leur lancement puis à la rentabilité du groupe d'ici à 2 ans.

En 2024, Invibes est confiant dans la poursuite d'une croissance de l'activité tout en maintenant une rentabilité qui restera positive.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T1 2024, le 25 avril 2024 (post bourse).

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising (Invibes) est une société technologique internationale qui innove dans le domaine de la publicité digitale.

Fondée sur la conviction que, pour être efficace, la publicité doit être innovante et générer un engagement naturel des utilisateurs, Invibes a développé une plateforme technologique intégrée qui permet aux marques d'engager leurs clients.

Invibes combine des formats in-feed innovants, des services d'intelligence avancés et la puissance du big data pour susciter une attention positive auprès d'une très large audience.

Pionniers en matière de publicité durable, nous proposons également une solution unique pour compenser les émissions des campagnes Invibes : notre label « Carbon-neutral ».

Afin de poursuivre notre collaboration avec les plus grandes marques du monde comme Amazon, Bacardi, Dell, IKEA ou Toyota, nous construisons une équipe composée des meilleurs talents.

Chez Invibes, nous mettons tout en œuvre afin de créer un environnement dynamique et ouvert qui favorise une culture d'innovation, de croissance et de #Goodvibes, des valeurs que nous voulons partager avec nos clients.

Vous souhaitez en savoir plus sur Invibes ? Plus d'infos sur www.invibes.com

Invibes Advertising est cotée sur Euronext (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :

LinkedIn @Invibes Advertising X @Invibes_adv

Financial & Corporate Contacts:

Kris Vlaemynck, co-CEO

kris.vlaemynck@invibes.com

[1] REBITDA : EBITDA courant, soit le résultat opérationnel avant amortissements, provisions et charges non récurrentes, comme expliqué dans l'information 1.3 - Principales activités, des états financiers de 2023.