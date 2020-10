INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Fort rebond de l'activité au 3 ème trimestre 2020.

Communiqué de presse

Fort rebond de l'activité au 3ème trimestre 2020

Croissance de +38 % au 3 ème trimestre 2020

trimestre 2020 Chiffre d'affaires cumulé sur 9 mois en hausse de +14 %

Franchissement du cap des 100 collaborateurs en Europe

Un dispositif pan-européen lancé d'ici la fin d'année

Paris, 29 octobre 2020 - Invibes Advertising, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), publie son chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre

2020 et en cumul sur les 9 premiers mois 2020.

Données consolidées

non auditées, en K€ 2020 2019 ? 1er trimestre 1 738 1 224 +41 % 2ème trimestre 1 928 2 386 -19 % 3ème trimestre 2 838 2 058 +38 % TOTAL 9 mois 6 501 5 691 + 14 %

Croissance de +38 % du chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020

Après un deuxième trimestre marqué par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, qui s'est traduite par une baisse généralisée des investissements publicitaires dans toute l'Europe, le marché a redémarré vigoureusement dès le mois de juillet, permettant à Invibes Advertising d'afficher un retour à une croissance forte au 3ème trimestre. La société a ainsi enregistré sur cette période un chiffre d'affaires en hausse de +38 %, à 2,8 M€.

En cumul, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2020 s'établit à 6,5 M€ en progression de

+14 %.

Invibes Advertising a bénéficié pleinement du rebond du marché publicitaire et repris instantanément le chemin d'une croissance soutenue, fort des leviers stratégiques qui font la puissance de son modèle :

Un ADN ancré dans l'innovation, permettant de proposer à ses clients des solutions sans cesse renouvelées et toujours plus efficaces ;

Des campagnes affichant des performances bien supérieures aux autres offres disponibles sur le marché, s'appuyant sur des formats publicitaires non intrusifs permettant de générer un engagement accru de l'utilisateur ;

Un réseau d'éditeurs toujours plus dense, intégrant les plus grands groupes médias en Europe, sur lesquels les campagnes peuvent être relayées ;

Une présence commerciale dans 7 des principaux pays qui tirent le marché publicitaire en Europe (France, Espagne, Allemagne, Italie, Suisse, Royaume-Uni, Belgique) ;

Un portefeuille de grands annonceurs fidèles, qui renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires, satisfaits des résultats générés, au-dessus des standards du marché.

Franchissement du cap des 100 collaborateurs en Europe

En vue d'accompagner sa forte croissance et son expansion internationale, Invibes Advertising a poursuivi la structuration de ses équipes en recrutant les meilleurs talents à travers l'Europe afin d'être en ordre de marche pour accélérer sa dynamique.

Invibes Advertising a ainsi franchi au 3ème trimestre le cap des 100 collaborateurs travaillant au sein du Groupe.

Un dispositif pan-européen lancé d'ici la fin d'année

Au 3ème trimestre, Invibes Advertising a recruté Yuri Loburets au poste nouvellement créé de Group Sales Director en vue de structurer un dispositif d'offre pan-européen [1] et enrichir la proposition de valeur du Groupe.

Cette nouvelle offre, qui devrait être lancée d'ici la fin d'année, permettra de répondre aux attentes des grandes enseignes internationales, clientes ou non du Groupe, qui recherchent un acteur capable de leur proposer des dispositifs de campagnes publicitaires menés et pilotés à l'échelle européenne.

Invibes Advertising s'appuiera sur ses sept implantations européennes pour mettre en place cette approche transversale qui devrait s'inscrire comme un nouveau catalyseur dans la trajectoire de croissance à long-terme du Groupe.

Perspectives 2020

Compte tenu du contexte sanitaire qui semble de nouveau se dégrader en Europe ces dernières semaines, et malgré le potentiel de croissance qui caractérise le Groupe à court et plus long terme, Invibes Advertising reste attentif à l'évolution de cette situation qui, si elle se prolongeait, pourrait affecter le marché publicitaire européen dans son ensemble et, par conséquence, son activité et ses résultats de l'année 2020.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Paris (Ticker : ALINV - ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

