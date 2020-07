INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising étend son empreinte européenne au Benelux.

INVIBES ADVERTISING ETEND SON EMPREINTE EUROPEENNE

AU BENELUX

Paris, 2 juillet 2020 - INVIBES ADVERTISING, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), consolide son empreinte européenne en s'implantant au Benelux.

La société ouvre un bureau à Anvers auquel seront affiliées deux antennes à Bruxelles et à Amsterdam.

Après la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et le Royaume-Uni, INVIBES ADVERTISING s'implante dans deux nouveaux pays en Europe en Belgique et aux Pays-Bas et totalise ainsi à date une présence dans huit pays européens.

Tim VERGOUTS est nommé Directeur commercial d'INVIBES Benelux et sera basé à Anvers. Il aura pour mission de développer les partenariats éditeurs et de promouvoir les formats in-feed auprès des annonceurs et agences média. Avant de rejoindre INVIBES ADVERTISING, Tim a travaillé 8 ans pour Mood Media, le leader mondial des solutions multimédias en magasin, et occupait depuis près de 3 ans les fonctions de Sales Manager au sein de l'entreprise.

Tim VERGOUTS, Directeur commercial d'INVIBES Benelux déclare à cette occasion : « Je suis très enthousiaste de rejoindre INVIBES ADVERTISING, l'une des entreprises les plus innovantes du secteur de la publicité digitale en Europe, et de participer à son développement international. »

Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING, ajoute : « Le Benelux est une région importante d'Europe en matière d'investissements publicitaires et représente à ce titre une nouvelle zone de croissance dans le cadre de notre expansion internationale. Je suis très heureux d'accueillir Tim au sein l'équipe et suis convaincu que son expertise sera un atout décisif dans le développement rapide de l'entreprise sur cette zone stratégique pour le Groupe. »

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une société technologique du secteur de la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV - ISIN : BE0974299316).

