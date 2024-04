INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Croissance de +6% du chiffre d'affaires du T1 2024.

Communiqué de presse

Croissance de +6% du chiffre d'affaires du T1 2024

Paris, le 25 avril 2024 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , annonce son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024.

Au 1 er trimestre 2024, Invibes enregistre un chiffre d'affaires de 5,5 M€, en croissance de +6% par rapport au 1 er trimestre 2023 pro forma [1] .

Sur la période, Invibes a notamment continué de bénéficier de la dynamique soutenue des marchés en phase scale up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique), après une croissance à deux chiffres déjà enregistrée en 2023.

Durant le trimestre, de nombreuses grandes enseignes internationales ont choisi l'offre d'Invibes pour mener leurs campagnes publicitaires, notamment Hewlett Packard Entreprise et Intel avec des campagnes réalisées sur plusieurs pays ou encore Gillette (Procter & Gamble).

Afin de densifier son offre cross-market et répondre à la demande de ses clients grands comptes internationaux à la recherche d'une offre globale, Invibes compte étendre son empreinte géographique avec l'ouverture de 3 nouveaux marchés aux Etats-Unis, au Mexique et à Singapour.

Au premier trimestre 2024, Invibes a déjà nommé deux responsables pour les Etats-Unis et Singapour :

Nathan Stallard est nommé Country Director US. Nathan a développé depuis 10 ans une forte expertise dans le domaine de la publicité. Jusqu'en 2020, il était National Sales Manager pour le groupe de publicité allemand Edgar Ambient Media Group. Puis en 2021, il rejoint Invibes Advertising comme Sales Manager puis Head of Sales pour l'Allemagne avant de devenir Sales Director Germany. Nathan détient la nationalité américaine.

Elsa Trang est nommée Commercial Director Singapore. Elsa cumule une expérience de près de 10 ans dans les domaines du marketing et des ventes. Elle a débuté sa carrière chez Invibes Advertising comme Sales Manager pour la France avant de devenir Team Leader puis Head of Sales.

« Nous sommes très heureux que Nathan et Elsa prennent en main le développement des Etats-Unis et de Singapour dans lesquels nous nourrissons de fortes ambitions. Tous deux ont déjà un parcours riche au sein d'Invibes, et ont chacun contribué au succès du développement des ventes en Allemagne et en France respectivement. Avec leur expérience et leurs expertises, nous nous donnons les meilleures chances de réussir dans ces deux pays » se réjouissent Kris Vlaemynck et Nicolas Pollet, co-CEO d'Invibes Advertising.

Fort de sa capacité modéliser le ROI du lancement d'un nouveau pays, Invibes prévoit que ces nouveaux marchés contribuent à l'activité quelques mois après leur lancement puis à la rentabilité du groupe d'ici à 2 ans.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T2 2024, le 24 juillet 2024 (post bourse).

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising (Invibes) est une société technologique internationale qui innove dans le domaine de la publicité digitale.

Fondée sur la conviction que, pour être efficace, la publicité doit être innovante et générer un engagement naturel des utilisateurs, Invibes a développé une plateforme technologique intégrée qui permet aux marques d'engager leurs clients.

Invibes combine des formats in-feed innovants, des services d'intelligence avancés et la puissance du big data pour susciter une attention positive auprès d'une très large audience.

Pionniers en matière de publicité durable, nous proposons également une solution unique pour compenser les émissions des campagnes Invibes : notre label « Carbon-neutral ».

Afin de poursuivre notre collaboration avec les plus grandes marques du monde comme Amazon, Bacardi, Dell, IKEA ou Toyota, nous construisons une équipe composée des meilleurs talents.

Chez Invibes, nous mettons tout en œuvre afin de créer un environnement dynamique et ouvert qui favorise une culture d'innovation, de croissance et de #Goodvibes, des valeurs que nous voulons partager avec nos clients.

Vous souhaitez en savoir plus sur Invibes ? Plus d'infos sur www.invibes.com

Invibes Advertising est cotée sur Euronext (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :

LinkedIn @Invibes Advertising X @Invibes_adv

Financial & Corporate Contacts:

Kris Vlaemynck, co-CEO

kris.vlaemynck@invibes.com

[1] A des fins de comparabilité, le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 a été retraité du chiffre d'affaires de ML2Grow, dont la cession a été réalisée le 15 mars 2024, avec une déconsolidation effective rétroactivement dès le 1 er janvier 2024.