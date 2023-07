INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Chiffre d'affaires du S1 2023 en baisse de 6% vs. S1 2022.

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du S1 2023 en baisse de 6% vs. S1 2022

Paris, le 25 juillet 2023 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , annonce son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023.

Données consolidées

non auditées, en K€ S1 2023 S1 2022 Δ Pays existants (1) 8 347 10 148 -18% Scale-up (2) 3 576 2 918 +23% Nouveaux pays (start-up) (3) 519 199 x2,6 TOTAL 1 ER SEMESTRE 12 442 13 265 -6 %

(1) France, Espagne, Suisse et ML2GROW

(2) Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique

(3) Suède, Norvège, Danemark, Afrique du sud, Pays-Bas, EAU, Pologne, République Tchèque

Au 1 er semestre 2023, Invibes enregistre un chiffre d'affaires de 12,4 M€ en baisse de

6% par rapport au 1 er semestre 2022.

Au cours des six premiers mois, l'activité des pays dans lesquels Invibes est implantée depuis le plus longtemps (France, Espagne, Suisse) a continué d'être pénalisée par la France qui pâtît toujours du ralentissement du secteur de la publicité digitale.

En revanche, les pays en phase de scale-up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique) ont montré une bonne résistance par rapport au contexte, se traduisant par une activité en hausse de +23% pour ces pays sur la période.

Une proposition de valeur unique s'appuyant sur la puissance de ces solutions de ciblage intelligent

Invibes se démarque de son paysage concurrentiel par sa proposition de valeur unique intégrant toujours davantage de solutions de ciblage intelligent basé sur le big data et des formats in-feed innovants et à fort impact.

A titre d'exemple, Air France qui a réalisé ses premières campagnes avec Invibes dès 2019, cherchait à développer une nouvelle méthode d'identification des usagers réguliers des transports aériens, afin d'en garantir la couverture la plus efficace et la plus précise possible

Pour répondre à cet enjeu, Invibes a proposé à Air France une nouvelle solution de ciblage avancée, Travelers Smart Targeting, permettant de développer et d'activer des segments de ciblage intelligent grâce à sa plateforme technologique intégrée et propriétaire. Invibes a ainsi rassemblé 3 milliards d'identifiants et en a analysé l'historique de localisation à différentes échelles (villes et pays) sur une période de 12 mois.

D'abord activée en Italie, le vif succès de cette campagne a décidé Air France a l'élargir à d'autres pays en Europe.

Travelers Smart Targeting ainsi que de nombreuses autres solutions (Survey, Clean Data Room, Analytics, …) sont aujourd'hui développées par Invibes afin de proposer à ses clients des campagnes toujours plus efficaces et apportant toujours plus de valeur, distinguant la société sur son marché de la publicité digitale et lui offrant des atouts décisifs pour conquérir de nouvelles parts de marché et poursuivre sa croissance.

Réaffirmation de l'objectif d'EBITDA positif en 2023

Invibes réaffirme sa confiance dans l'atteinte d'un EBITDA positif sur l'exercice 2023, avec une amélioration significative de l'EBITDA attendue dès le 1 er semestre 2023.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising (Invibes) est une société technologique internationale qui innove dans le domaine de la publicité digitale.

Fondée sur la conviction que, pour être efficace, la publicité doit être innovante et générer un engagement naturel des utilisateurs, Invibes a développé une plateforme technologique intégrée qui permet aux marques d'engager leurs clients.

Invibes combine des formats in-feed innovants, des services d'intelligence avancés et la puissance du big data pour susciter une attention positive auprès d'une très large audience.

Pionniers en matière de publicité durable, nous proposons également une solution unique pour compenser les émissions des campagnes Invibes : notre label « Carbon-neutral ».

Afin de poursuivre notre collaboration avec les plus grandes marques du monde comme Amazon, Bacardi, Dell, IKEA ou Toyota, nous construisons une équipe composée des meilleurs talents.

Chez Invibes, nous mettons tout en œuvre afin de créer un environnement dynamique et ouvert qui favorise une culture d'innovation, de croissance et de #Goodvibes, des valeurs que nous voulons partager avec nos clients.

Vous souhaitez en savoir plus sur Invibes ? Plus d'infos sur www.invibes.com

Invibes Advertising est cotée sur Euronext (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)

Financial & Corporate Contacts:

Kris Vlaemynck, co-CEO

kris.vlaemynck@invibes.com

