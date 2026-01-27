INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2025.

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2025

Baisse de 32 % du chiffre d'affaires

Déploiement commercial prometteur de Fusion, la plateforme propriétaire d'IA générative

Une organisation commerciale plus agile et plus performante

Un leadership reconnu sur l'attention publicitaire

Paris, le 27 janvier 2026 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2025 et en cumul sur l'exercice 2025.

Au quatrième trimestre 2025, Invibes enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 5,7 M€ en baisse de 32% par rapport à la même période de l'exercice précédent, dans un environnement de marché toujours caractérisé par une forte prudence des annonceurs et des arbitrages budgétaires tardifs.

Cette évolution s'inscrit dans la continuité observée au troisième trimestre et reflète une année de transition stratégique majeure, au cours de laquelle le Groupe a profondément adapté son organisation, son périmètre et son offre afin de renforcer durablement ses fondamentaux.

En cumul sur les douze mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 19,3 M€ en baisse

de 23%.

Un déploiement commercial prometteur de Fusion, la plateforme propriétaire d'IA générative

Lancé officiellement en septembre 2025, Fusion, la plateforme propriétaire d'Invibes basée sur l'intelligence artificielle générative, a fait l'objet de présentations auprès des annonceurs avec des retours particulièrement positifs.

Bien que ce lancement soit intervenu à une période où les budgets média de nombreux annonceurs étaient déjà engagés, Fusion a néanmoins su convaincre plusieurs marques et a permis, dès ses premiers mois de commercialisation, le déploiement de campagnes pour le compte de plus de 10 clients, parmi lesquels Decathlon, Pandora, Vespa, Volkswagen, …

Si les initiatives stratégiques mises en œuvre en 2025 ont contribué à renforcer les fondamentaux du Groupe, elles n'ont pas encore permis d'atteindre une stabilisation des revenus. Parallèlement, le management étudie activement d'autres options stratégiques.

Une organisation commerciale plus agile et plus performante

Dans le cadre de son recentrage stratégique, Invibes a adapté son organisation commerciale en réduisant significativement sa force de vente, accompagnée d'une hausse significative de la performance par commercial.

Cette évolution illustre la montée en puissance d'un modèle plus sélectif, plus efficace et davantage orienté vers la création de valeur, soutenu par des outils technologiques différenciants et une offre à plus forte intensité innovation.

Un leadership reconnu sur l'attention publicitaire

Au cours de l'exercice, Invibes s'est par ailleurs distingué à plusieurs reprises sur le podium de classements récompensant la meilleure attention publicitaire (Lumen, Xpln.ai, DoubleVerify), confirmant la pertinence de son positionnement.

Dans un marché publicitaire où l'attention est devenue le premier critère de choix pour les annonceurs, ces reconnaissances renforcent la crédibilité du Groupe et soulignent la différenciation de ses solutions publicitaires.

A cette occasion, Nicolas Pollet et Kris Vlaemynck, co-CEO de Invibes déclarent :

« L'année 2025 marque une étape structurante dans la transformation d'Invibes. Nous disposons désormais d'une organisation plus agile, d'une offre technologique différenciante et d'indicateurs de performance qui confirment la pertinence de notre stratégie. Le lancement de Fusion et la reconnaissance de notre leadership sur l'attention publicitaire constituent des leviers clés pour aborder la prochaine phase de développement du Groupe. »

À propos d'Invibes Advertising

Chez Invibes, notre mission est de créer un impact positif pour les marques et de générer des résultats commerciaux grâce à des solutions publicitaires performantes, qui valorisent la singularité de chaque campagne.

La technologie propriétaire d'Invibes exploite des solutions alimentées par l'intelligence artificielle générative (GenAI) pour renforcer l'impact des campagnes—offrant des expériences publicitaires hyper-personnalisées et axées sur la performance, adaptées à chaque audience et à chaque contexte. En combinant des créations hyper-personnalisées et un ciblage précis, Invibes garantit que les campagnes résonnent profondément avec les consommateurs, générant un engagement inégalé, une amélioration de la notoriété et un impact commercial réel pour les annonceurs.

Pour collaborer avec des entreprises mondiales de premier plan comme Microsoft, Coca-Cola, IKEA, Volkswagen ou H&M, nous comptons sur des personnes exceptionnelles. Chez Invibes, nous cultivons un environnement dynamique et ouvert qui favorise l'innovation, la croissance et les #GoodVibes, qui se reflètent auprès de nos clients.

Invibes Advertising est cotée sur Euronext

(Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316).

