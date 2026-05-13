INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026.

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026

Baisse du chiffre d'affaires dans un environnement de marché toujours incertain

Enrichissement et automatisation de la plateforme d'IA générative Fusion

Lancement opérationnel de l'extension de Fusion à la Connected TV prévu à l'été 2026

Paris, le 13 mai 2026 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2026.

Au premier trimestre 2026, Invibes enregistre un chiffre d'affaires de 3,9 M€, en baisse de 25%. Sur le périmètre recentré depuis 2026 autour de ses hubs européens clés : France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 20%.

Dans un environnement publicitaire qui demeure marqué par la prudence des annonceurs, le Groupe continue de concentrer ses efforts sur l'amélioration de son efficacité commerciale et opérationnelle, tout en poursuivant ses investissements ciblés dans l'innovation, notamment autour de Fusion, sa plateforme propriétaire d'IA générative.

Enrichissement des formats et automatisation accrue de Fusion, sa plateforme propriétaire d'IA générative

Dans la continuité des premiers déploiements commerciaux réalisés depuis son lancement, Fusion continue d'être enrichie avec de nouveaux formats publicitaires plus personnalisés et automatisés, afin d'accroître le degré de personnalisation des campagnes et d'élargir les cas d'usage adressés aux annonceurs.

Associées à un workflow largement automatisé, ces innovations renforcent la capacité d'Invibes à proposer aux marques des expériences publicitaires plus contextualisées, plus personnalisées et conçues pour maintenir des niveaux élevés d'attention publicitaire.

Lancement opérationnel de l'extension de Fusion à la Connected TV prévu à l'été 2026

En parallèle, l'extension de Fusion à la Connected TV progresse conformément au calendrier annoncé.

Après une première phase de conception et de maquettage, le projet est désormais entré dans une phase d'intégration opérationnelle auprès des diffuseurs médias, en vue du lancement d'une première version opérationnelle au cours de l'été 2026.

Évolution de la gouvernance

Invibes Advertising annonce une évolution de sa gouvernance, portant sur les mandats exercés au sein du Conseil d'administration par ses deux co-fondateurs et co-CEO, Kris Vlaemynck et Nicolas Pollet.

La société BV Nemo Services, représentée par Kris Vlaemynck, a quitté ses fonctions de Managing Director pour être nommée Chairman of the Board. La société NP Finance, représentée par Nicolas Pollet, a quitté ses fonctions de Chairman of the Board pour être nommée Managing Director.

Cette évolution s'inscrit dans la continuité de la gouvernance du Groupe et n'emporte pas de changement dans sa direction exécutive. Kris Vlaemynck et Nicolas Pollet conservent tous deux leur rôle de co-CEO d'Invibes Advertising et continueront d'incarner conjointement le développement stratégique et opérationnel du Groupe.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Invibes Advertising annonce avoir mis à disposition du public son rapport financier annuel au titre de l'exercice 2025 sur son site internet : www.invibes.com .

À l'occasion de la finalisation des travaux de clôture de l'exercice 2025, le montant des charges non récurrentes comptabilisées au titre de l'exercice a été arrêté à 231 K€, contre 765 K€ indiqué dans le communiqué de résultats annuels publié en mars 2026. Cet ajustement, d'un montant de 0,5 M€, se traduit par une amélioration équivalente du résultat opérationnel et du résultat net publiés dans le rapport financier annuel 2025.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 28 juillet 2026 (post bourse)

À propos d'Invibes Advertising

Chez Invibes, notre mission est de créer un impact positif pour les marques et de générer des résultats commerciaux grâce à des solutions publicitaires performantes, qui valorisent la singularité de chaque campagne.

La technologie propriétaire d'Invibes exploite des solutions alimentées par l'intelligence artificielle générative (GenAI) pour renforcer l'impact des campagnes—offrant des expériences publicitaires hyper-personnalisées et axées sur la performance, adaptées à chaque audience et à chaque contexte. En combinant des créations hyper-personnalisées et un ciblage précis, Invibes garantit que les campagnes résonnent profondément avec les consommateurs, générant un engagement inégalé, une amélioration de la notoriété et un impact commercial réel pour les annonceurs.

Pour collaborer avec des entreprises mondiales de premier plan comme Microsoft, Coca-Cola, IKEA, Volkswagen ou H&M, nous comptons sur des personnes exceptionnelles. Chez Invibes, nous cultivons un environnement dynamique et ouvert qui favorise l'innovation, la croissance et les #GoodVibes, qui se reflètent auprès de nos clients.

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Invibes Advertising est cotée sur Euronext

(Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316).

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