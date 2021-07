INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Chiffre d'affaires au 1er semestre 2021 : 8,8 M EUR en croissance organique de +140%

Paris, 15 juillet 2021 - Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale , publie une croissance organique historique de +140% au 1er semestre 2021.

Le chiffre d'affaires du S1 2021 affiche une hausse de +143% par rapport au S1 2019 (3 610 K€).

Données consolidées

non auditées, en K€ S1 2021 S1 2020 ? Chiffre d'affaires consolidé 8 783 3 666 +140%

Depuis l'origine, Invibes Advertising s'est développée avec l'objectif de bâtir un groupe de dimension internationale. Cette performance au S1 2021 confirme la pertinence de cette stratégie avec des bureaux dans 8 marchés clés en Europe.

Invibes Advertising entend encore accélérer en 2021 cette expansion internationale avec l'ouverture prévue d'ici la fin d'année de nouveaux marchés : pays nordiques, Europe de l'est, Turquie, Dubaï et Afrique du sud. Ces nouveaux marchés devraient contribuer à la croissance à compter de 2022. Au-delà de l'ouverture de ces marchés, le Groupe compte étendre son inventaire aux marchés US, russe et asiatique afin d'accélérer sur son offre internationale cross-market et groupe.

Au-delà du nombre de clients qui s'est accru fortement ces derniers mois, le panier moyen a également continué de progresser significativement. Ces performances, associées à une structure financière solide permettent à Invibes Advertising d'être confiant dans le maintien d'un rythme de croissance soutenu en 2021.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALINV - ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

