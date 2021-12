INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising anticipe un chiffre d'affaires d'au moins 22 M EUR en 2021 et ambitionne 100 M EUR à l'horizon 2024.

Communiqué de presse

Invibes Advertising anticipe un chiffre d'affaires d'au moins

22 M€ en 2021 et ambitionne 100 M€ à l'horizon 2024

Paris, le 1er décembre 2021 – Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale, communique ses objectifs pour la fin d'année 2021 et son ambition de croissance à l'horizon 2024.

2021 : chiffre d'affaires d'au moins 22 M€ et EBITDA positif

Portée par la forte croissance du secteur de la publicité digitale attendue en Europe, et par des positions solides détenues sur ses marchés, Invibes Advertising anticipe un quatrième trimestre de forte croissance, dans la poursuite de la dynamique des neufs premiers mois de l'année.

Ainsi en 2021, Invibes Advertising prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 22 M€, représentant une croissance d'au moins +90% par rapport à 2020 et de +127% par rapport à 2019. Cette croissance ne sera pas réalisée au détriment de la rentabilité avec un EBITDA attendu toujours positif sur l'exercice 2021.

Ambition de 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2024

La dynamique du secteur de la publicité digitale devrait rester soutenue au cours des prochaines années en Europe et de manière plus générale dans le monde, porté par l'essor de la digitalisation dans tous les secteurs d'activité. Pour pleinement bénéficier des opportunités offertes par ce contexte favorable, Invibes Advertising a communiqué récemment ses ambitions internationales et ses projets stratégiques en vue d'accélérer son développement [1], autour de 6 grands leviers stratégiques :

L'accélération des pays existants ;

L'ouverture de nouveaux pays ;

Le renforcement de sa plateforme technologique ;

Le déploiement de services technologiques pour ses clients stratégiques ;

Le lancement d'une plateforme 100% self-service dédiée aux PME ;

Le développement de sa filiale ML2Grow spécialisée dans les services aux entreprises pour les projets de Big Data et d'intelligence artificielle.

Cette feuille de route devrait permettre à la Société de viser à l'horizon 2024 une ambition de chiffre d'affaires de 100 M€, représentant un taux de croissance annuel moyen pondéré (CAGR) entre 2020 et 2024 de l'ordre de +72%. Si cette croissance devrait être réalisée pour une part significative par croissance organique, elle pourrait également intégrer une partie par croissance externe.

Afin d'accompagner ces fortes ambitions, Invibes Advertising examine actuellement l'opportunité de procéder prochainement, selon les conditions de marché, à une levée de fonds dont les modalités resteraient à définir. Au-delà de lui permettre de disposer des ressources nécessaireq afin de financer son fort développement, une telle opération aurait vocation à internationaliser sa base actionnariale, tout en accroissant la liquidité du titre.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T4 2021, le 26 janvier 2022, après bourse

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

[1] Communiqué du 17 novembre 2021

