INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising annonce deux nominations stratégiques pour accélérer sa croissance.

Communiqué de presse

Invibes Advertising annonce deux nominations stratégiques pour accélérer sa croissance

Paris, le 24 mars 2025 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , annonce la nomination de Stève Saleyron et Stéphane Allard à des postes clés pour accompagner son accélération en France et à l'international.

Ces nominations s'inscrivent dans la volonté du groupe d'exploiter pleinement le potentiel de l'hyperpersonnalisation publicitaire grâce à la GenAI et de renforcer les synergies commerciales à l'échelle internationale, afin d'offrir aux annonceurs des solutions toujours plus performantes et adaptées à leurs enjeux dans un marché en pleine mutation.

Stève Saleyron nommé Country Director France

Précédemment Directeur Commercial France, Stève Saleyron prend désormais la responsabilité de l'ensemble des opérations françaises en tant que Country Director France, en remplacement de Sami Battikh qui a joué un rôle clé dans le développement d'Invibes en France au cours des dix dernières années.

Fort de plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la publicité digitale, il a occupé des postes de direction au sein de grandes régies publicitaires, notamment chez GMC Media (Groupe Marie Claire), Reworld Media, où il a piloté des stratégies de monétisation publicitaire innovantes, axées sur les contenus et la performance.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de relancer la croissance du marché français en s'appuyant sur les capacités technologiques d'Invibes, notamment l'hyper-personnalisation des campagnes publicitaires basée sur l'IA générative. Son leadership et sa compréhension fine du marché et de ses enjeux seront des atouts clés pour asseoir la position d'Invibes comme un acteur incontournable en France.

Stéphane Allard nommé VP of Global Growth & Strategy

Évoluant depuis 12 ans au sein d'Invibes, où il a occupé plusieurs postes de direction commerciale, dont récemment les fonctions de Directeur Commercial France, Stéphane Allard est promu VP of Global Growth & Strategy.

Son parcours, marqué par une expertise pointue en stratégie commerciale et en développement international, développés au fil des dernières années chez Invibes, lui confère une vision globale des enjeux du secteur.

Dans son nouveau rôle, il aura pour mission de piloter la croissance internationale du Groupe, en harmonisant les stratégies commerciales sur les différents marchés et en renforçant la coordination entre les équipes locales. Il jouera un rôle central dans l'expansion des campagnes cross-markets , permettant aux annonceurs de maximiser leur impact publicitaire à l'échelle mondiale. Son expertise et sa vision stratégique seront des atouts majeurs pour renforcer la croissance globale d'Invibes et accélérer son expansion internationale.

A l'occasion de ces nominations, Nicolas Pollet et Kris Vlaemynck, co-CEO et co-fondateurs d'Invibes Adversing déclarent :

« Nous sommes ravis de voir Stève et Stéphane franchir cette nouvelle étape au sein d'Invibes dont l'engagement, l'expertise et la vision stratégique ont largement contribué à notre succès jusqu'à présent. L'innovation technologique et la montée en puissance de l'IA générative transforment en profondeur la publicité digitale, et nous avons la conviction que leur leadership nous permettra de relever ces défis avec ambition. En consolidant notre leadership en France et à l'international, nous poursuivons notre engagement à accompagner nos clients avec des solutions toujours plus performantes et adaptées à leurs enjeux.

Nous tenons également à remercier chaleureusement Sami Battikh, qui a joué un rôle essentiel dans l'implantation et la croissance d'Invibes en France. Son engagement et son expertise ont été des atouts majeurs dans notre développement, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours. »

Prochaine publication : résultats annuels 2024, le 26 mars 2025 (post bourse).

À propos d'Invibes Advertising

Chez Invibes, notre mission est de créer un impact positif pour les marques et de générer des résultats commerciaux grâce à des solutions publicitaires performantes qui valorisent la singularité de chaque campagne.

La technologie propriétaire d'Invibes exploite l'intelligence artificielle générative (GenAI) pour optimiser le potentiel des campagnes grâce à des solutions créatives et des ciblage spécifiques à chaque secteur. En combinant des créations hyper-personnalisées et un ciblage précis, Invibes garantit que les campagnes résonnent profondément avec les consommateurs, offrant une efficacité inégalée et une valeur durable pour les annonceurs.

Pour collaborer avec des entreprises mondiales de premier plan comme Amazon, Danone, LVMH, LEGO et Toyota, nous comptons sur des personnes exceptionnelles. Chez Invibes, nous cultivons un environnement dynamique et ouvert qui favorise l'innovation, la croissance et les #GoodVibes, qui se reflètent auprès de nos clients.

Rethink Possibilities

