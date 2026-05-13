Invibes Advertising en recul au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 18:06
Le groupe poursuit parallèlement le développement de Fusion, sa plateforme propriétaire d'IA générative, avec l'ajout de nouveaux formats publicitaires personnalisés et une automatisation accrue des campagnes. Invibes prévoit également de lancer à l'été 2026 une première version opérationnelle de Fusion dédiée à la Connected TV, actuellement en phase d'intégration auprès des diffuseurs médias.
Le groupe a par ailleurs annoncé une évolution de sa gouvernance : Kris Vlaemynck devient président du conseil d'administration tandis que Nicolas Pollet prend la fonction de managing director. Les deux dirigeants conservent néanmoins leurs rôles de co-CEO.
Enfin, Invibes a indiqué que les charges non récurrentes de l'exercice 2025 ont finalement été ramenées à 231 KEUR, contre 765 KEUR annoncés en mars, améliorant mécaniquement de 0,5 MEUR le résultat opérationnel et le résultat net publiés dans le rapport annuel.
Le groupe publiera son chiffre d'affaires du premier semestre 2026 le 28 juillet prochain, après la clôture des marchés.
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