INVIBES ADVERTISING : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 16 janvier 2023 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Invibes Advertising (BE0974299316 – ALINV FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2022 :

8 656 titres

16 218,02 Euros en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achat 21 942 titres 231 081,35 EUR 516 transactions Vente 19 972 titres 207 417,97 EUR 296 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 686 titres

40 742,04 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 17/11/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6 000 titres

50 000,00 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Période du 01/07/2022 au 31/12/2022

DATE ACHAT VENTE Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux 01/07/2022 4 211 3 548,75 1 1 17,25 04/07/2022 2 26 438,15 3 294 5 083,60 05/07/2022 3 131 2 216,85 2 11 190,85 06/07/2022 1 1 17,20 1 1 17,20 07/07/2022 2 81 1 357,10 2 16 274,35 08/07/2022 1 1 16,80 1 1 16,80 11/07/2022 1 1 17,15 3 267 4 585,95 12/07/2022 1 1 17,30 1 1 17,30 13/07/2022 2 91 1 560,80 1 1 17,30 14/07/2022 1 1 17,30 1 1 17,30 15/07/2022 1 1 17,20 1 1 17,20 18/07/2022 2 140 2 396,00 2 142 2 495,20 19/07/2022 0 0 0,00 1 80 1 396,00 20/07/2022 3 51 872,10 1 1 17,10 21/07/2022 4 164 2 821,00 5 331 5 875,20 22/07/2022 5 231 3 921,35 1 1 17,35 25/07/2022 10 581 9 383,80 1 1 16,80 26/07/2022 10 471 7 249,50 1 1 16,00 27/07/2022 6 190 2 799,05 1 1 15,20 28/07/2022 3 73 1 082,30 1 1 14,80 29/07/2022 2 41 608,85 2 169 2 576,85 01/08/2022 4 131 1 942,40 1 1 14,90 02/08/2022 2 34 503,20 1 1 14,80 03/08/2022 3 67 987,00 3 411 6 208,30 04/08/2022 1 1 15,35 2 2 30,70 05/08/2022 1 1 15,05 5 701 10 940,05 08/08/2022 4 140 2 193,65 1 1 15,70 09/08/2022 3 38 594,40 1 1 15,70 10/08/2022 5 165 2 621,75 6 494 7 986,05 11/08/2022 5 221 3 474,85 3 121 1 961,85 12/08/2022 1 1 15,85 1 1 15,85 15/08/2022 5 221 3 408,55 2 51 810,55 16/08/2022 1 1 15,30 1 1 15,30 17/08/2022 2 31 470,00 1 1 15,50 18/08/2022 1 1 15,25 1 1 15,25 19/08/2022 1 1 15,50 1 1 15,50 22/08/2022 2 8 122,15 1 1 15,40 23/08/2022 5 191 2 879,30 1 1 15,30 24/08/2022 1 1 15,15 1 1 15,15 25/08/2022 1 1 15,30 1 1 15,30 26/08/2022 2 8 121,05 1 1 15,35 29/08/2022 3 111 1 665,00 1 1 15,00 30/08/2022 4 161 2 406,35 1 1 15,35 31/08/2022 4 141 2 100,80 1 1 15,30 01/09/2022 2 7 103,10 1 1 14,90 02/09/2022 1 1 15,05 2 2 30,10 05/09/2022 1 1 15,00 1 1 15,00 06/09/2022 10 400 5 707,80 1 1 14,85 07/09/2022 5 127 1 692,15 1 1 13,75 08/09/2022 14 448 5 554,55 3 184 2 370,25 09/09/2022 1 1 12,95 8 1 271 16 937,95 12/09/2022 1 1 14,00 1 1 14,00 13/09/2022 8 341 4 601,00 1 1 14,00 14/09/2022 1 1 13,35 2 91 1 237,35 15/09/2022 5 181 2 420,60 1 1 13,60 16/09/2022 6 183 2 395,40 1 1 13,40 19/09/2022 5 161 2 075,55 2 47 613,35 20/09/2022 4 81 1 033,75 5 375 4 897,10 21/09/2022 5 181 2 306,55 4 131 1 716,05 22/09/2022 14 638 7 826,45 1 1 12,55 23/09/2022 11 304 3 444,45 4 334 3 929,80 26/09/2022 6 169 1 856,80 1 1 11,10 27/09/2022 6 158 1 680,20 1 1 10,85 28/09/2022 5 116 1 240,10 2 2 21,70 29/09/2022 5 60 623,35 2 85 904,95 30/09/2022 6 146 1 458,80 1 1 10,00 03/10/2022 15 588 5 603,32 1 1 10,00 04/10/2022 8 110 1 025,72 1 1 9,50 05/10/2022 1 1 9,22 1 1 9,22 06/10/2022 8 461 4 474,66 16 2 840 28 316,66 07/10/2022 4 231 2 320,35 2 5 51,75 10/10/2022 4 156 1 546,90 1 1 10,00 11/10/2022 7 333 3 232,80 2 57 553,20 12/10/2022 2 24 231,84 7 841 8 430,66 13/10/2022 2 51 505,10 4 251 2 568,10 14/10/2022 1 1 10,20 10 1 235 13 039,50 17/10/2022 4 361 3 848,45 2 71 780,95 18/10/2022 6 461 4 902,90 2 59 631,50 19/10/2022 12 884 8 969,35 2 2 21,50 20/10/2022 22 1 304 11 518,22 5 215 1 723,12 21/10/2022 9 511 3 856,70 1 1 7,90 24/10/2022 1 1 7,20 1 1 7,20 25/10/2022 1 1 7,22 1 1 7,22 26/10/2022 10 511 3 496,18 1 1 7,18 27/10/2022 10 441 2 669,66 7 948 6 392,78 28/10/2022 3 128 860,96 3 146 1 010,32 31/10/2022 2 41 276,50 1 1 6,90 01/11/2022 1 1 6,88 1 1 6,88 02/11/2022 3 71 554,14 16 2 404 17 982,78 03/11/2022 6 471 3 706,94 1 1 7,94 04/11/2022 5 361 2 765,06 5 491 3 886,26 07/11/2022 3 83 633,86 4 219 1 712,58 08/11/2022 3 221 1 680,96 1 1 7,76 09/11/2022 3 201 1 516,88 4 215 1 662,52 10/11/2022 9 831 6 115,72 4 433 3 230,44 11/11/2022 2 2 16,64 16 2 272 18 735,20 14/11/2022 1 1 9,20 6 349 3 251,32 15/11/2022 1 1 9,16 1 1 9,16 16/11/2022 4 426 3 855,14 1 1 9,14 17/11/2022 5 447 3 989,00 1 1 9,00 18/11/2022 1 1 8,80 1 1 8,80 21/11/2022 6 551 4 774,72 1 1 8,92 22/11/2022 6 501 4 183,86 1 1 8,46 23/11/2022 6 451 3 675,68 1 1 8,48 24/11/2022 2 26 203,84 2 11 87,84 25/11/2022 1 1 8,00 4 263 2 119,16 28/11/2022 1 1 8,00 1 1 8,00 29/11/2022 1 1 8,02 1 1 8,02 30/11/2022 1 1 8,12 3 135 1 108,00 01/12/2022 1 1 8,10 2 81 660,90 02/12/2022 1 1 8,18 2 71 587,78 05/12/2022 1 1 8,20 1 1 8,20 06/12/2022 1 1 8,28 2 25 208,92 07/12/2022 4 320 2 615,42 1 1 8,36 08/12/2022 4 305 2 486,68 1 1 8,20 09/12/2022 2 51 418,22 1 1 8,22 12/12/2022 4 271 2 214,80 2 2 16,80 13/12/2022 1 1 8,14 1 1 8,14 14/12/2022 2 3 24,44 1 1 8,16 15/12/2022 3 101 821,16 1 1 8,16 16/12/2022 7 382 3 068,52 1 1 8,16 19/12/2022 2 4 31,84 1 1 7,96 20/12/2022 1 1 8,04 1 1 8,04 21/12/2022 1 1 8,02 1 1 8,02 22/12/2022 1 1 8,12 1 1 8,12 23/12/2022 1 1 8,02 1 1 8,02 27/12/2022 6 280 2 193,16 1 1 8,00 28/12/2022 14 777 5 769,92 2 93 725,26 29/12/2022 8 317 2 182,24 4 188 1 352,70 30/12/2022 1 1 7,08 4 361 2 569,68 TOTAL 516 21 942 231 081,35 296 19 972 207 417,96

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une entreprise technologique internationale spécialisée dans l'innovation publicitaire numérique. Fondée en 2011 par les co-CEO Kris Vlaemynck et Nicolas Pollet, Invibes Advertising a développé une plateforme technologique intégrée conçue pour renforcer la relation entre les marques et les consommateurs grâce aux publicités in-feed.

Chez Invibes Advertising, nous croyons au pouvoir des connexions.

Le pouvoir de connecter les marques directement avec les consommateurs pour permettre des interactions plus significatives.

La puissance de la connexion entre big data, formats in-feed innovants, reach puissant et services d'intelligence avancés dans une plateforme unique et holistique pour mettre en relation les marques et les consommateurs de manière transparente et efficace.

Le pouvoir de mettre en relation des personnes passionnées, dynamiques, compétentes et venues du monde entier pour former l'équipe extraordinaire de spécialistes de l'in-feed qu'est Invibes Advertising.

Afin de poursuivre notre collaboration avec les plus grandes marques du monde, comme Amazon, Bacardi, Volkswagen, Dell, IKEA ou Toyota, nous comptons continuer à intégrer de nouveaux talents pour partager nos innovations à travers le monde. Outre notre foi inébranlable dans le potentiel technologique, nous croyons plus fondamentalement au potentiel de nos collaborateurs. Chez Invibes Advertising, nous nous efforçons continuellement de maintenir un environnement dynamique et ouvert qui favorise une culture de l'innovation, de la croissance et des #GoodVibes, ce qui se répercute directement sur nos clients.

Vous voulez en savoir plus sur Invibes Advertising ? Visitez : www.invibes.com

Invibes Advertising est cotée à la Bourse Euronext (Ticker : ALINV - ISIN : BE0974299316).

