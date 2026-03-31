Invibes Advertising accuse une dégradation de ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 18:13
Le chiffre d'affaires ressort à 19,8 MEUR contre 26,5 MEUR. Le groupe affiche par ailleurs une perte opérationnelle de 8,8 MEUR (contre -6 MEUR) et une perte nette de 9,7 MEUR (contre -6,7 MEUR).
Au 31 décembre 2025, la trésorerie nette s'élève à 2,1 MEUR pour une trésorerie nette de 2,1 MEUR.
"Nous avons profondément revu notre organisation, réduit notre base de coûts et recentré nos activités sur nos marchés les plus stratégiques. Dans le même temps, nous avons franchi un cap technologique majeur avec le lancement de Fusion, notre plateforme propriétaire d'IA générative et ses premières applications. Ces évolutions nous permettent aujourd'hui d'aborder une nouvelle phase, avec un modèle plus agile, une proposition de valeur renforcée et une ambition claire : renouer durablement avec la rentabilité", a détaillé la direction d'Invibes Advertising dont le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 sera publié le 14 mai prochain.
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