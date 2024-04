Investissement: Nortia salue un bon début d'année

(AOF) - "L’année 2024 commence sous les meilleurs auspices", affirme la place de marché BtoB Nortia dans son "Observatoire", construit sur la collecte et sur les mouvements d’arbitrage de plus de 2 700 conseillers en gestion de patrimoine (CGP). "Portés par des anticipations de baisse des taux, un contexte macro-économique globalement favorable et la bonne tenue de nombreux secteurs, les principaux indices financiers ont maintenu le rythme du dernier trimestre, en présentant leur meilleure performance trimestrielle sur les 5 dernières années", précise Nortia

70% de la collecte brute est à nouveau positionnée sur le fonds euros, comme au dernier trimestre de l'année 2023, relève la place de marché. Les produits structurés continuent, eux, de gagner des parts de marché et affichent 40,80% de la collecte UC (unités de compte) sur le trimestre. Également en progression, les fonds monétaires profitent des flux passés sur ces mêmes dossiers et représentent de ce fait 29,50% de la collecte en UC.

Du côté des actions, la trajectoire empruntée depuis maintenant plusieurs trimestres se confirme, avec une part de la collecte allouée à cette classe d'actif qui se restreint à 6,30%.

A l'instar des volumes de collecte en assurance-vie, ceux en compte-titres atteignent des niveaux historiquement hauts en ce premier trimestre 2024. Les produits structurés en bancaire représentent la typologie de produits la plus sollicitée : 450 produits différents présentent une collecte brute positive, ce qui est similaire au niveau constaté en début d'année dernière, suivent ensuite les fonds monétaires.

Concernant les fonds obligataires, les fonds investissant sur du crédit, sur des maturités généralement courtes, attirent désormais autant de collecte que les fonds à échéance. Enfin, les fonds actions jouissent de volumes alloués sensiblement au même niveau que ceux observés sur les fonds obligataires.

"Malgré une phase de normalisation des marchés, l'activité économique et financière ne faiblit pas. Dans ce contexte, l'intérêt des investisseurs privés pour les marchés financiers, aussi bien en France qu'outre-Atlantique reste au plus haut. ", explique Philippe Parguey, directeur général de Nortia.