Investissement durable : Nordea AM adopte les nouvelles recommandations de l’ESMA

(AOF) - Conformément aux nouvelles recommandations de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), Nordea Asset Management (NAM) a ajouté ou conservé le terme " Sustainable " (durable) dans les noms de 17 fonds Nordea 1 SICAV. Tous les fonds durables Nordea 1 s'engagent à une allocation minimale de 50% en investissements durables et se conforment aux principes d'exclusion de l'indice aligné sur l'Accord de Paris (Paris-Aligned Benchmark).

Dans la mesure où les fonds NAM respectaient déjà des normes élevées en matière de durabilité, seules des modifications mineures ont été nécessaires pour se conformer à cette directive.

Les nouvelles recommandations de l'ESMA classent les termes liés aux critères ESG en six groupes distincts (durabilité, impact, environnemental, transition, social et gouvernance) et exigent que les fonds utilisant ces termes répondent à des critères stricts. Actuellement, NAM propose 20 fonds Nordea 1 Sicav " durables " selon les critères de l'ESMA.

Parmi eux, la gamme phare ESG STARS en actions et en obligations de NAM, dont la première solution a été lancée en 2011, est pleinement en ligne avec les recommandations de l'ESMA. Ainsi, les 13 fonds de cette gamme incluront le terme " Sustainable " dans leur nom.