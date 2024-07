Investir vs trader : que choisir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les intervenants du marché, quelle que soit leur expertise, ont fréquemment la fausse croyance que les mots « trading » et « investissement » peuvent être utilisés de manière interchangeable. Néanmoins, il y a des différences significatives entre les deux approches, notamment en ce qui concerne l'horizon de placement, le niveau de risque, le focus, les objectifs financiers et les stratégies utilisées.

Qu'entend-on par investir ?

Placer des fonds dans divers actifs financiers dans le but de les faire croître progressivement est au cœur d'une stratégie d'investissement. Investir dans des actifs comme des actions, des obligations, l'immobilier ou des actifs alternatifs peuvent en effet contribuer à augmenter votre patrimoine progressivement sur plusieurs années.

Il y a deux manières de faire croître vos investissements : l'augmentation de la valeur de vos placements et les paiements réguliers que vous pouvez en tirer.

Lorsque la valeur de vos investissements augmente avec le temps, vous pouvez revendre vos placements pour faire une plus-value. Vous pouvez aussi percevoir des revenus d'actifs financiers dans lesquels vous avez investi comme des dividendes avec les actions, des coupons avec les obligations et des intérêts avec les comptes d'épargne.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l'investissement ?

L'investissement représente une approche stratégique visant à augmenter progressivement son patrimoine. Il vous offre donc la possibilité de créer des revenus passifs grâce aux dividendes et aux intérêts, tout en bénéficiant des intérêts composés qui peuvent augmenter de manière exponentielle votre patrimoine.

En privilégiant des actifs populaires en adéquation avec les tendances du marché comme les actions ou les Exchange-Traded Funds (ETF), l'investissement présente généralement moins de risques que le trading à court terme.

Dans divers pays, les investisseurs peuvent aussi profiter d'avantages fiscaux, notamment en fonction de la durée de détention de leurs titres comme avec le Plan Epargne Action (PEA) et l'Assurance-Vie en France.

L'investissement peut aussi agir comme une mesure de protection contre l'augmentation des prix (inflation).

Cependant, investir signifie que votre investissement initial pourrait être bloqué pendant un certain temps, ce qui risquerait de vous priver de profits plus rapides dans d'autres secteurs d'activité ou d'autres actifs sur le court ou moyen terme.

Malgré le potentiel de croissance de votre patrimoine grâce aux intérêts composés, les variations du marché sur le court ou moyen terme, tout comme les défaillances d'entreprises, peuvent entraîner des pertes financières, surtout si vous devez clôturer vos positions à ce moment-là.

Les investisseurs doivent aussi considérer les risques éventuels liés à la liquidité des placements utilisés qui peuvent entraîner une difficulté à clôturer vos positions au prix voulu ou encore à l'inflation qui peut affecter votre profitabilité.

Qu'est-ce que le trading ?

Contrairement à l'objectif de croissance à long terme de l'investissement, le trading se concentre sur la réalisation de profits à court terme en exploitant les fluctuations du marché. Il est possible de détenir des positions de trading de quelques minutes à quelques jours ou quelques semaines.

Les traders effectuent régulièrement des transactions sur divers actifs financiers à court terme avec pour objectif d'optimiser leurs gains et de limiter leurs pertes. Le trading peut offrir des rendements supérieurs à l'investissement classique, mais il comporte également un niveau de risque accru.

Quels sont les bénéfices et les limites du trading ?

Le monde du trading est fascinant, car il offre aux individus proactifs la chance de réaliser des gains rapides en exploitant les variations du marché sur le court terme. C'est aussi une excellente option pour ceux qui veulent s'impliquer pleinement et activement dans les marchés financiers.

Malgré la diversité des stratégies de trading (news trading, breakout trading, trend trading et plus) et des styles de trading disponibles (scalping, day trading et swing trading parmi d'autres), ainsi que la facilité d'accès (généralement nécessitant un faible capital initial en raison du trading sur marge) et l'utilisation de l'effet de levier, il existe plusieurs risques associés au trading.

Trader activement de façon excessive peut devenir une habitude voire une addiction, nécessitant ainsi un investissement considérable en temps. Les pertes peuvent être amplifiées par l'utilisation de l'effet de levier et la volatilité du marché, entraînant ainsi une charge émotionnelle significative.

Enfin, le trading actif peut occasionner des frais, tandis qu'un manque de diversification de portefeuille ou des problèmes techniques peuvent impacter négativement vos rendements.

Investir vs trading : Quelle stratégie est la mieux pour vous ?

Les débutants sont souvent tiraillés entre investissement et trading. Il n'existe cependant pas une solution meilleure qu'une autre ou de réponse unique à la question « devrais-je choisir d'investir ou de trader ».

Les deux approches présentent en effet leurs propres avantages et risques, et la décision dépend au final de votre situation personnelle. Pour déterminer quelle stratégie entre investissement et trading est la meilleure pour vous, il est important de bien comprendre vos préférences et vos besoins.

Tenez compte de votre compréhension du marché et de votre niveau d'expérience, de votre propension à prendre des risques, de la somme d'argent que vous avez à investir, du temps que vous pouvez consacrer à la gestion de vos finances et des objectifs financiers spécifiques que vous souhaitez atteindre.