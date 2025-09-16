Invested Partners va lancer un premier fonds d’investissement avant fin 2025

(AOF) - En marge de l'annonce de la finalisation de l’obtention de son agrément de société de gestion de portefeuille, Invested Partners prévoit de lancer un premier fonds d'investissement d'ici la fin d'année. La stratégie se focalisera sur la décarbonation et la régénération d'actifs immobiliers anciens à fort potentiel. Une stratégie intense d'asset management sera ainsi menée pour régénérer des actifs immobiliers anciens (bureaux, ERP, immeubles mixtes à dominante tertiaire) situés en centre-ville.

En outre, la société finalise actuellement de premières acquisitions, initiées au premier semestre, en partenariat avec des clients historiques des fondateurs.

Afin de soutenir ce fort développement, l'arrivée de nouveaux associés est prévue d'ici la fin 2025 au sein de la société de gestion, qui accueille déjà Thomas Blin, en qualité de directeur du fund management et associé depuis mars.

Invested Partners est désormais agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en tant que société de gestion de portefeuille. Comme annoncé en juin, les associés ont procédé à la levée des conditions suspensives de son agrément dans le courant de cet été, confirmé par l'AMF le 1er septembre 2025 pour la création et la gestion de fonds d'investissement alternatifs à sous-jacent immobilier adressés à une clientèle professionnelle.

Fondée en janvier 2025 par Jean-Baptiste Avierinos et Alexandra Chevalier, Invested Partners s'est fixée pour objectif de repositionner des actifs immobiliers obsolètes, bénéficiant de fondamentaux solides, dans des cycles de détention durable.

Les fonds créés par Invested Partners s'adresseront à une clientèle exclusivement professionnelle (investisseurs institutionnels et family offices). Cependant, les particuliers avertis pourront accéder à certaines thématiques en direct ou par l'intermédiaire de distributeurs (multi family offices, banques privées et gestionnaires de fortune).