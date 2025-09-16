 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 897,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Invested Partners va lancer un premier fonds d’investissement avant fin 2025
information fournie par AOF 16/09/2025 à 10:31

(AOF) - En marge de l'annonce de la finalisation de l’obtention de son agrément de société de gestion de portefeuille, Invested Partners prévoit de lancer un premier fonds d'investissement d'ici la fin d'année. La stratégie se focalisera sur la décarbonation et la régénération d'actifs immobiliers anciens à fort potentiel. Une stratégie intense d'asset management sera ainsi menée pour régénérer des actifs immobiliers anciens (bureaux, ERP, immeubles mixtes à dominante tertiaire) situés en centre-ville.

En outre, la société finalise actuellement de premières acquisitions, initiées au premier semestre, en partenariat avec des clients historiques des fondateurs.

Afin de soutenir ce fort développement, l'arrivée de nouveaux associés est prévue d'ici la fin 2025 au sein de la société de gestion, qui accueille déjà Thomas Blin, en qualité de directeur du fund management et associé depuis mars.

Invested Partners est désormais agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en tant que société de gestion de portefeuille. Comme annoncé en juin, les associés ont procédé à la levée des conditions suspensives de son agrément dans le courant de cet été, confirmé par l'AMF le 1er septembre 2025 pour la création et la gestion de fonds d'investissement alternatifs à sous-jacent immobilier adressés à une clientèle professionnelle.

Fondée en janvier 2025 par Jean-Baptiste Avierinos et Alexandra Chevalier, Invested Partners s'est fixée pour objectif de repositionner des actifs immobiliers obsolètes, bénéficiant de fondamentaux solides, dans des cycles de détention durable.

Les fonds créés par Invested Partners s'adresseront à une clientèle exclusivement professionnelle (investisseurs institutionnels et family offices). Cependant, les particuliers avertis pourront accéder à certaines thématiques en direct ou par l'intermédiaire de distributeurs (multi family offices, banques privées et gestionnaires de fortune).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BAE Systems plc : Achat du turbo PUT Société Générale 68G9S (68G9S)
    BAE Systems plc : Achat du turbo PUT Société Générale 68G9S (68G9S)
    information fournie par Zonebourse 16.09.2025 11:23 

    (Zonebourse.com) Après le rebond de ces dernières séances, le titre BAE Systems plc revient au contact de la zone de résistance des 1982 GBX. Cette zone de cours pourrait susciter de nouveaux dégagements et renvoyer le titre sur les 1800 GBX, première zone de soutien ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Wendel se déleste d'une nouvelle tranche d'actions Bureau Veritas
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2025 11:18 

    La société d'investissement Wendel a annoncé mardi la cession de 23,3 millions d'actions du groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas , portant sa participation à 21,4% du capital, contre 26,5% auparavant. Le montant total de la cession s'élève ... Lire la suite

  • NOKIA : Les signaux haussiers sont intacts
    NOKIA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.09.2025 11:06 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)
    3 actions françaises à trader en Bourse en ce moment
    information fournie par Café de la Bourse 16.09.2025 11:00 

    Les tensions politiques et économiques en France sont susceptibles de créer une forte volatilité sur certaines grandes valeurs cotées en Bourse. Des actions comme Vinci, Engie et Air France-KLM risquent fort de se retrouver au cœur de l'attention des traders, chacune ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank