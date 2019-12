Investec va coter 10 % de sa société de gestion en mars

(NEWSManagers.com) - Investec va vendre environ 10 % de sa société de gestion, qui va être renommée Ninety One, lors de sa cession et introduction en Bourse en mars.

La scission a été annoncée l' an dernier. Elle avait été décidée en septembre 2018 suite à une revue stratégique.

Dans une mise à jour, Investec annonce vendredi 29 novembre que la scission doit avoir lieu le 13 mars.

Pour Ninety One, la scission apporte plusieurs avantages, indique Investec. Cela va " établir Ninety One comme société de gestion d' actifs mondiale réellement indépendante, mieux positionnée pour réaliser ses ambitions de croissance " . Le groupe estime également que cette scission fournira au conseil d' administration de Ninety One la liberté et la souplesse stratégique nécessaires pour créer de la valeur sur le long terme. Elle doit aussi permettre de renforcer l'attrait et la fidélité des meilleurs talents. Enfin, la scission a aussi pour objectif de renforcer l' attrait de Ninety One auprès des clients et lui donner plus de souplesse financière.

Suite à la transaction, Investec (121 milliards de livres d'encours) prévoit que 55 % du capital de Ninety One soient détenu par les actionnaires existants, dont 15 % par Investec et 20 % par Forty Two Point.