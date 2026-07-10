 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Invest Securities passe à l'achat sur le titre Kaufman & Broad
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 09:53

Invest Securities initie la couverture sur le titre avec une opinion Achat et un objectif de cours de 34 EUR ( 41%) après la publication des résultats du 1er semestre.

L'analyste estime que le promoteur traverse un bas de cycle marqué depuis la crise sanitaire tant dans le résidentiel que le tertiaire.

Mais selon l'analyste le groupe dispose d'avantages concurrentiels structurants (maillage territorial, double compétence résidentiel/tertiaire, maîtrise du foncier complexe...) pour conserver son profil opérationnel résilient.

Dans un scénario de marché prudent (pas de reprise du marché avant les présidentielles), Invest Securities anticipe un TMVA 2025-28e du RN pdg de 3,2% permettant de financer une politique de distribution de dividendes généreuse (rendement de 9,1%) en dépit de la normalisation en vue du BFR.

Invest Securities n'anticipe pas une OPA du 1er actionnaire et concurrent Promogim.

"Le titre affiche des multiples de valorisation de bas de cycle qui mériteraient de rerater dans le temps. Notre valorisation offre un potentiel de hausse substantiel" indique le bureau d'analyse.

Valeurs associées

KAUFMAN ET BROAD
25,150 EUR Euronext Paris +3,07%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/07/2026 à 09:53:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 331,33 +0,06%
2CRSI
30,96 -2,64%
Pétrole Brent
76,34 +0,58%
NANOBIOTIX
36,34 +6,57%
SOITEC
99,76 -4,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank