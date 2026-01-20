Invest Securities ajuste sa cible sur Bigben Interactive
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 09:42
"Le CA du 3e trimestre 2025/26 est ressorti en baisse de 3,8%, pénalisé par la chute des accessoires de Nacon aux Etats-Unis, qui a conduit ce dernier à réviser en baisse sa guidance de CA 2025/26 à stable contre en croissance soutenue précédemment", souligne l'analyste.
"La division Audio-Video/Telco ressort en hausse de 9,9% à 38,2 MEUR, grâce au succès continu de la gamme Force et à la premiumisation", note cependant l'analyste, qui pointe en outre une renégociation de l'OC (obligation convertible) en cours.
Selon Invest Securities, une proposition d'aménagement sera soumise à un vote des obligataires le 2 février, pour lequel Bigben a d'ores et déjà obtenu des accords pour environ 51% des OC restantes, sachant qu'il doit en sécuriser au minimum 66%.
Valeurs associées
|0,8810 EUR
|Euronext Paris
|-7,36%
