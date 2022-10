Invesco recrute une directrice marketing EMEA chez abrdn

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Invesco vient de recruter Caroline Espinal-Vincent en tant que directrice marketing EMEA, selon un poste sur LinkedIn.

Caroline Espinal-Vincent arrive d’Abrdn, où elle a travaillé pendant près de 15 ans. Basée à Paris, elle occupait le même poste depuis 2017, couvrant notamment l’Italie, l’Espagne, le Benelux, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Suisse, les pays Nordiques et le Moyen-Orient. Elle y était chargée du développement de la stratégie du marketing pour des marchés régionaux européens.

Entrée chez Abrdn comme responsable RFP en 2007, Caroline Espinal-Vincent a été promue en tant qu’analyste du portefeuille crédit un an plus tard. En 2010, elle a été nommée comme responsable du marketing pour la France et ensuite, responsable du marketing régional pour l’Europe en 2013. Elle est devenue directrice adjointe marketing pour l’Europe hors Royaume-Uni en 2015. Elle a commencé sa carrière comme responsable RFP chez Amundi en 2006.