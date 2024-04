Invesco recrute plusieurs commerciaux pour couvrir les gérants d’actifs allemands

Invesco renforce son équipe commerciale en Allemagne. La société de gestion a recruté Louis Frank et Maximilian Loebermann en tant que commerciaux seniors, à partir du 1er avril. Ils seront chargés de renforcer la couverture auprès des banques et des gérants d’actifs. Denise Koch, pour sa part, a été nommée responsable commerciale pour des ETF depuis le 1?? février. Ils sont rattachés à Sascha Specketer, directeur de la distribution dans le DACH et en Europe centrale et de l’est.

Louis Frank arrive de BNP Paribas Asset Management , où il travaillait depuis 2019 en tant que commercial chargé des clients institutionnels et wholesale. Maximilian Loebermann, quant à lui, arrive de Berenberg, où il était vice-président chargé des clients wholesale depuis 2017. Auparavant, il a travaillé chez Julius Baer en tant que conseiller auprès des clients fortunés et des family offices sur les stratégies multi-actifs. Denise Koch arrive de DekaBank Deutsche Girozentrale, où était responsable commercial des ETF depuis 2021.

En janvier dernier, Invesco a également renforcé son équipe commerciale allemande chargée des clients institutionnels. La société de gestion a recruté Albrecht Graf von Bassewitz en tant que responsable des entreprises et des pensions. Il arrive de Swiss Life Asset Managers , où il occupait des postes de responsabilité auprès de cette clientèle depuis 2020. Auparavant, il était commercial chargé des clients institutionnels chez Fidelity International entre 2017 et 2020. Le département des entreprises et des pensions a également recruté Bastian Körlin, responsable commercial senior. Il arrive de Pimco , où il travaillait depuis 2019. Il était d’abord responsable des comptes des clients institutionnels, avant d’être promu au poste de vice-président en 2021.

Andreas Mittler, pour sa part, a été nommé directeur de la distribution des marchés privés en Allemagne. Il arrive de BNP Paribas Asset Management , où il était responsable commercial spécialisé dans la dette privée et les actifs réels depuis 2021. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de haute responsabilité chez PGIM Fixed Income , Russell Investments et MSCI. Il a également travaillé comme commercial auprès des clients institutionnels chez Société Générale Asset Management et ABN AMRO Asset Management .

Ces nouvelles nominations font suite au départ de Norman Lesser et de Markus Lueck en décembre dernier. Norman Lesser travaille actuellement chez Federated Hermes en tant que commercial senior. Markus Lueck, quant à lui, occupe le poste de responsable commercial chargé des clients wholesale chez Nordea Asset Management .

Tuba Raqshan