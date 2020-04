Invesco prend une décision radicale sur ses actifs non cotés britanniques

(NEWSManagers.com) - Invesco a annoncé avoir déprécié de 60 % la valeur des actifs non cotés contenus dans ses portefeuilles d' actions britanniques " en raison des conditions de marchés actuelles " .

La société de gestion cherche à se défaire plus facilement des actions d' entreprises britanniques non cotées qu' elle détient " compte tenu d' un changement significatif en matière de tolérance au risque envers les actifs illiquides ou non cotés l' année dernière " , justifie Invesco. Une explication qui n' est pas sans évoquer les problèmes de Neil Woodford, qui se trouve être l' ancien gérant star d' actions britanniques d' Invesco, et qui gérait des portefeuilles très illiquides au sein de sa défunte société...D'ailleurs en décembre dernier, l'agence Morningstar avait dégradé les fonds Invesco High Income et Income à 'Neutre' en raison d'inquiétudes sur son exposition aux small cap et sur sa liquidité. Une critique contre laquelle le gérant s'était alors vivement défendue.

Mais le repositionnement des fonds s' est accéléré ces derniers temps. " Nous avons décidé que le moment était venu d' aller plus loin dans ces changements et de céder les actifs non cotés détenus dans ces fonds afin de redéployer le capital levé dans des actifs cotés " , indique Invesco sur son site.

L' argent dégagé sera investi " dans toute une série d' entreprises de capitalisations moyennes et grandes et qui, à notre avis, offrent d' importantes opportunités d' investissement - affichant une forte décote, bien inférieure à notre estimation de leur vraie valeur " , commente Invesco. " Investir dans de grandes capitalisations est en phase avec notre approche d' investissement actuelle, plus de 70 % de nos fonds étant investis dans des entreprises cotées de plus de 1 milliard de livres " , poursuit la société.

Ces mouvements concernent notamment les fonds High Income Fund et Income Fund gérés par Mark Barnett, le successeur de Woodford et qui pèsent respectivement 4,6 milliards de livres et 2,1 milliards de livres (au 29 février). La part des actifs non cotés de ces fonds étaient de 5,3 % et 6,5 % respectivement, selon le reporting de mars.

Au total, l' équipe actions britanniques d' Invesco gère trois stratégies (Income, Growth et Smaller Companies) au sein de 8 fonds et 6 trusts.

"Les dépréciations des actions non cotées des fonds High Income et Income sont bien plus importantes que les baisses que nous avons connues sur le marché actions dans son ensemble (...). Cela va faire chuter la valeur du fonds de 5 % en une fois", commente Adrian Lowcock, responsable de l' investissement personnel au sein de la plate-forme d' investissement britannique Willis Owen.

Selon lui, "les comparaisons avec Woodford sont très faciles, mais il y a de grosses différences. Le portefeuille non coté est bien plus concentré dans les fonds de Mark Barnett et la situation devrait tourner en sa faveur si Oxford Nanopore, la plus grosse position non cotée, réussit à s' introduire en Bourse au cours de l' année comme cela était prévu".