Invesco nomme Michael Oliveros à la gestion des fonds actions small cap mondiaux et européens

(AOF) - Invesco, l'un des principaux gérants d'actifs mondiaux, annonce deux nouvelles nominations. Michael Oliveros a été nommé gérant des fonds actions small cap mondiaux et européens d'Invesco, au sein de l’équipe de John Surplice, responsable de l'équipe EMEA actions fondamentales et co-responsable de l'équipe actions européennes. Au sein du Global Smaller Companies Group d'Invesco, Michael Oliveros sera principalement chargé de superviser la gamme de fonds mondiaux small cap, tout en étant co-responsable, avec James Matthews, des trois fonds européens small cap d'Invesco.

Précédemment chez M&G, Michael Oliveros a géré plusieurs petites entreprises et stratégies durables, ainsi que l'équipe de recherche sur le développement durable et l'impact.

En outre, Georgina Millar a rejoint l'équipe en juin, en tant que Product Director, et travaille aux côtés de Joel Copp-Barton pour soutenir l'équipe et contribuer à la stratégie commerciale concernant les clients particuliers et institutionnels aussi bien locaux qu'étrangers.