Invesco : "Les banques centrales occidentales commenceront à abaisser leurs taux d'intérêt"

(AOF) - "La bonne performance de nombreux actifs ces quatre derniers mois et nos inquiétudes grandissantes au sujet de l'état de l'économie mondiale nous ont amenés à tabler sur des rendements inférieurs et sur des risques de spreads au sein de notre modèle d'allocation d'actifs", expliquent Paul Jackson, responsable mondial de la recherche en allocation d’actifs et András Vig, stratégiste multi-actifs chez Invesco, sur les perspectives de l’allocation mondiale pour le deuxième trimestre 2024.

"En conséquence, nous réduisons notre allocation aux obligations " investment grade" (mais continuons d'être surpondérés), aux obligations à haut rendement (nous réduisons l'allocation à "sous-pondérée") et aux actions (nous continuons de les "sous-pondérer"), tout en renforçant la trésorerie (que nous "surpondérons") et les prêts bancaires (dont nous renforçons la "surpondération"). Pour équilibrer notre approche prudente, nous optimisons notre exposition aux matières premières, qui sous-performent", précisent les deux analystes.

Plusieurs questions se posent sur les nombreux facteurs économiques et géopolitiques qui sont actuellement en jeu ou qui apparaîtront dans les mois à venir : Quelles sont les perspectives de croissance ? Quand les banques centrales commenceront-elles à abaisser les taux d'intérêt et que se passera-t-il lorsqu'elles le feront ? Qu'est-ce qui est intégré dans le prix des marchés, existe-t-il des bulles et l'issue des élections américaines est-elle importante pour les marchés financiers ?

"Compte tenu de toutes ces incertitudes, nous avons décidé de répartir le risque en passant d'actifs qui surperforment vers des choix défensifs. Même si les performances économiques s'améliorent, nous pensons que de nombreuses bonnes nouvelles sont intégrées dans certains actifs", déclarent Paul Jackson et András Vig.

Les banques centrales occidentales commenceront à abaisser leurs taux d'intérêt dans les mois à venir, avec d'éventuelles baisses de taux de 100 à 150 points de base au cours des 12 prochains mois.

"Nous pensons que nombre de ces facteurs sont déjà intégrés sur la partie longue des courbes de rendement, même si nous pourrions assister à une correction à court terme, si l'économie américaine révélait un accès de faiblesse au premier semestre 2024, comme nous l'anticipons. Dans ce cas, nous pensons que la pentification de la courbe des rendements sera en grande partie due à la baisse des taux courts. Nous sommes par ailleurs moins attirés par les actifs de longue duration qu'il y a quatre mois", conclut Invesco.