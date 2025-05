Invesco : le marché européen des ETF en bonne santé au premier trimestre

Par ailleurs, l'attitude des investisseurs à l'égard du risque s'est également reflétée dans les flux obligataires​ et de matières premières. La gestion des flux de trésorerie est la seule catégorie à s'être classée dans le top 10 des entrées nettes, bien que les obligations d'État en euros aient également fait l'objet d'une forte demande.

Les stratégies d'équipondération, de faible volatilité, de valeur et de dividendes élevés figurent parmi les stratégies plus défensives qui ont suscité de l'intérêt alors que les marchés d'actions étaient sous pression.

Cette évolution a concerné les expositions européennes au sens large, les expositions spécifiques à un pays (notamment l'Allemagne) et les expositions sectorielles.

Le pourcentage des flux allant vers les actions (80%) est conforme à la moyenne de 2024, Invesco constatant un changement de direction en faveur de l'Europe, au détriment des États-Unis, au fur et à mesure que le trimestre avançait.

(AOF) - Le marché européen des ETF a connu son meilleur trimestre en termes de flux, avec 93 milliards de dollars d'actifs sous gestion au premier trimestre, dépassant les 91 milliards de dollars atteints fin 2024, souligne Invesco, dans le cadre de son bilan trimestriel sur le marché des ETF. L'encours total de 2,38 trillions de dollars à la fin du trimestre a été favorisé par les rendements élevés des matières premières (en particulier l'or) et les gains solides des marchés obligataires. Les rendements des actions sont restés globalement stables au cours du trimestre.

