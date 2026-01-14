 Aller au contenu principal
Invesco lance un fonds de prêts privés en Europe
information fournie par AOF 14/01/2026 à 11:44

(AOF) - Invesco annonce le lancement de l’European Upper Middle Market Income Fund, un fonds de crédit privé. Il vise à offrir un revenu élevé en investissant dans un portefeuille diversifié de prêts senior garantis à des entreprises européennes du segment upper middle market.

Le véhicule, géré par l'équipe européenne de crédit privé dirigée par Michael Craig, CSG prépare son responsable des prêts seniors européens.

La stratégie offre une faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles maisoffre un rendement potentiel supérieur à celui de stratégies de dette plus liquides.

Le fonds bénéficie également de la nature largement évolutive des opportunités de prêt auprès des entreprises européennes du segment upper middle market, compte tenu de la croissance du marché.

Structuré en evergreen sous le cadre ELTIF 2.0, il propose une souscription mensuelle et des rachats trimestriels, avec l'ambition d'élargir l'accès au crédit privé au-delà des investisseurs institutionnels, notamment auprès de la gestion de patrimoine, selon Oliver Bilal (distribution EMEA).

Le fonds est disponible dans plusieurs régions d'Europe.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

