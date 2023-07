Invesco lance plusieurs ETF sectoriels mondiaux intégrant des critères ESG

(AOF) - Invesco a annoncé le lancement d’une gamme d'ETF sectoriels mondiaux visant à réduire significativement leurs empreintes carbones et à améliorer leurs profils environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces ETF offrent une exposition à certains des secteurs les plus importants et les plus activement négociés : Invesco S&P World Energy ESG Ucits ETF ; Invesco S&P World Financials ESG Ucits ETF ; Invesco S&P World Health Care ESG Ucits ETF et Invesco S&P World Information Technology ESG Ucits ETF.

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed chez Invesco, a déclaré : " L'importance des flux vers les stratégies ESG au cours des dernières années s'explique en partie par la volonté des investisseurs d'intégrer le développement durable dans leurs portefeuilles. Au-delà des actions et des obligations de base, nous constatons aujourd'hui que nombre de ces investisseurs se tournent vers des expositions plus ciblées, telles que les secteurs, et exigent, à juste titre, un processus d'intégration ESG tout aussi solide et réfléchi. "